Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Zabıta Teşkilatı'nın 197. kuruluş yıldönümünde zabıta ekipleriyle buluştu

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Zabıta Teşkilatı'nın 197'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Başkan Aygün, zabıta çalışanlarıyla çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu ve onlara kolaylıklar diledi.

Zabıta Teşkilatı'nın 197'nci kuruluş yıldönümünde zabıta ekipleriyle buluşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, personelin gününü kutladı, çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Zabıta Teşkilatı'nın 197'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Birim çalışanlarının hazır bulunduğu ziyarette Başkan Aygün, müdürlük çalışanlarıyla devam eden çalışmalar üzerine istişarede bulundu. Zabıta Teşkilatı'nın yerel yönetimlerin en önemli unsurları arasında yer aldığını belirten Başkan Aygün, "Zabıta Teşkilatımızın 197. kuruluş yıl dönümünü ve Zabıta Haftasını tebrik ediyorum. İlçemizin huzuru ve güvenliği için özveriyle görev yapan zabıta arkadaşlarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi. - KOCAELİ