Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince Lojistik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile İstişarede Bulundu

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, S.S. 18 Nolu Derince Lojistik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Dalma ile bir araya gelerek ilçedeki proje ve çalışmalar hakkında istişarede bulundu.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, S.S. 18 Nolu Derince Lojistik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Dalma ile bir araya gelerek ilçedeki proje ve çalışmalar hakkında istişarede bulundu.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bir yandan projeleri inşa ederken diğer taraftan kentin dinamikleri ile bir araya gelerek istişarelerini sürdürüyor. Esnaf, vatandaş ve STK buluşmaları gerçekleştirerek projelerini paylaşan Başkan Aygün, son olarak Deniz Mahallesinde yer alan S.S. 18 Nolu Derince Lojistik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Dalma ve kooperatif üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar ve Derince Belediyesi Meclis Üyesi Nurhan Baytak ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili değerlendirme yapan Başkan Aygün, "S.S. 18 Nolu Derince Lojistik Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Dalma, yönetim kurulu üyeleri ve kıymetli esnaflarımızı ziyaret ederek ilçemizde hizmete sunduğumuz ve önümüzdeki süreçte yapacağımız projelerimizle alakalı istişarede bulunduk. Derince'ye değer katan projelere halkımızla hep birlikte imza atıyoruz" dedi. - KOCAELİ