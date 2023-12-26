Derince'de şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi
Derince'de 60 Evler Dayanışma Derneği'nde düzenlenen programda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, meclis üyeleri ve ilçe sakinlerinin katıldığı programda, şehitlerimiz ve aileleri için dua edildi. Başkan Aygün, şehitlerimizin bizlere emanet ettiği cennet vatanımızdan Rabbimizin razı olmasını diledi.
Derince'de şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
60 Evler Dayanışma Derneği'nde düzenlenen programda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu. Pograma Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, meclis üyeleri ve çok sayıda ilçe sakini katıldı. Aygün, "Rabbim bu cennet vatanı bizlere emanet eden şehitlerimizden ve kıymetli ailelerinden razı olsun" dedi. - KOCAELİ