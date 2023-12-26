Derince'de şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

60 Evler Dayanışma Derneği'nde düzenlenen programda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu. Pograma Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, meclis üyeleri ve çok sayıda ilçe sakini katıldı. Aygün, "Rabbim bu cennet vatanı bizlere emanet eden şehitlerimizden ve kıymetli ailelerinden razı olsun" dedi. - KOCAELİ