Zekai Aksallı, Bitlis'te şehit olan dostu Korgeneral Erbaş'ı anlattı: Emperyalist uşakların hedefindeki bir kaleydi

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Eski Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, helikopter kazasında şehit olan dostu Korgeneral Osman Erbaş'ı anlattı. Aksakallı Erbaş'ı, "Emperyalist uşakların hedefindeki bir kaleydi" diye nitelendirirken, 15 Temmuz'da İncirlik'in kontrol altına alınmasında büyük rol oynadığını, FETÖ'cülerin onu hapsetmek için Kilis'te hazırlık yaptığını söyledi.

Bitlis Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterde verilen 11 şehit 83 milyonun yüreğini dağladı. Eski Özel Kuvvetler Komutanı emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, helikopter kazasında şehit düşen yakın dostu Korgeneral Osman Erbaş'ı anlattı. Aksakallı, Erbaş'ı 42 yıldır tanıdığını, son 10 yılda çok yakın olduklarını söyledi. Erbaş'ın 15 Temmuz öncesi, darbe girişiminin olduğu gece ve sonrasında FETÖ'ye karşı amansız bir mücadele verdiğini, asla eğilmediğini belirten Aksakallı şunları söyledi:

O GECE 4 VALİYİ ARADI

"15 Temmuz'da Adana Tümen Komutanı'ydı. Suriye sınırından sorumluydu. Darbe girişiminin yaşandığı gece saat 22.30'da benimle irtibata geçti. Koordineli çalıştık. Özellikle İncirlik'in kontrol altına alınmasında büyük bir mücadele verdi. Darbeciler onu hapsetmek için Kilis Hudut Taburu'nda hazırlık yapmışlardı. Darbeye karşı direniş için Adana, Hatay, Kilis ve Gaziantep Valilerini arayıp onlarla da koordineli çalıştı."

HEDEFTEKİ BİR KALEYDİ

Yeni Şafak'ın haberine göre Zekai Aksakallı, 15 Temmuz gecesi Osman Erbaş ile yaşadığı diyaloğu şu şekilde aktardı:

"Saat 22.00'den sonra makam aracına binmiş, eşiyle İskenderun'a gidiyordu. Bana 'Seyir halindeyken oğlum aradı ve gönderdiklerini okumamı istedi. Ankara ve İstanbul karışmış' dedi. Bu nedenle beni aramış. Ben de ona 'Durum kritik' dedim." Aksakallı, "Emperyalist uşakların hedefindeki bir kaleydi" diye nitelediği Erbaş için "Seçilmişlerin en seçilmişi. Bu yönüyle tarihe not düşerek şehitlik makamıyla şereflendirildi. Ruhu şad, şehadeti kutlu olsun" dedi.

ÖZEL KUVVETLER'İ FETÖ'DEN GERİ ALDI

15 Temmuz gecesi Özel Kuvvet Komutanı olan Zekai Aksakallı, koruma astsubayı Ömer Halisdemir'e, komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'nin öldürülmesini emretti. Halisdemir şehit olduktan sonra da ekibiyle Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı darbecilerden geri aldı. 24 Ağustos 2016'da Suriye'de düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı'nın komutanlığını yaptı. 2. Kolordu Komutanı iken 2020 YAŞ'ında emekliye sevk edildi.