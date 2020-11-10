Uzman Diyetisyen Zehra Bora açıkladı: Korona günlerinde şok diyet, sıvı detoks diyet uygulamak ne kadar doğru?

Uzman Diyetisyen Zehra Bora, koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde yapıla şok diyetlere ve sıvı detoksu uygulamalarının, insan sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti. Salgın sürecinde bağışıklık sistemimizin sağlam olması gerektiğini ifade eden Bora, bu tür diyetlerin yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Koronavirüs salgını sürecinde evde geçirilen zamanın artması ve hareket düzeyinin azalması nedeniyle birçok birey kilo almaya başladı. Akıllara hemen alınan kiloları şok diyetlerle ya da sıvı detoks diyetleriyle hızlı kilo vermek geldi. Fakat alınan fazla kiloları hızlı bir şekilde vermek isteyerek şok diyetlere başvurmak insan sağlığı için olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Uzman Diyetisyen Zehra Bora Aslında tam da kış aylarına girdiğimiz bu zamanda, özellikle koronavirüs salgını sürecinde bağışıklık sistemimizi sağlam tutmamız gerektiğini ifade ederek bu tarz diyetlerden uzak durulması gerektiğine dikkat çekti.

Ayrıca yapılan şok diyetler ve sıvı detokslar diyetlerle metabolizma hızında bir yavaşlama gerçekleşeceğini ve bu durumun kalori yakma hızımızı düşürerek ilerleyen süreçte kilo verme hazınımızı da yavaşlatacağını bilmemiz gerekir.

Tüm bunların yanı sıra, şok ve sıvı detoks diyetler, tansiyon ve kan şekerinizin düşmesine de neden olabilir, halsizlik, baş ağrısı gibi etkiler ortaya çıkarabilir.

Şok diyetlerle verilen kilo, vücuttan maalesef kas kaybına sebep olacaktır. Ancak bireyler kilo verdikleri için bu sürecin sağlıklı olup olmadığını düşünmeyebilirler. Uzman Diyetisyen Zehra Bora Fakat şok diyetler tüm gerçekliğiyle tam kas kaybı yaşanması ve eskisinden daha fazla yağ oluşumu ile apaçık karşımızdadır.

Sağlığınız için 3-5 günlük şok diyetlerden uzak durmalı, kendinize uygun bir diyete ulaştıktan sonra, diyeti 2-3 ay gibi bir süreye yayarak kalıcı ve sağlıklı sonuçlar oluşturmayı hedef belirlemek en doğru karar olacaktır.

Özellikle diyabet hastaları şok diyet gibi kısa sürede kilo verdiren diyetlerden uzak durmalıdırlar. Uzun süreli açlık bu tip hastalıklarda olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.

Uzman Diyetisyen Zehra Bora Ancak hayır kesinlikle hızlı kilo vermek istiyorum derseniz, uygulamış olduğunuz beslenme listesindeki kaloriyi biraz düşürüp aynı zamanda rutininize fiziksel aktiviteyi de ekleyerek yine kısa sürede daha sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi başarabilirsiniz.