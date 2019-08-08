"Zebun" filminin çekimlerinde sona gelindi

08.08.2019 11:09

Mesut Erbaş ile Hakan Yusufoğulları'nın yazıp yönettiği "Zebun" adlı filmin set aşaması tamamlandı.

Zer Film ve HM Productions ortaklığıyla yapımı gerçekleştirilen gerilim ve korku türündeki filmin çekimleri, İstanbul'un Çatalca ilçesinde gerçekleştirildi.

Filmin detaylarını AA muhabirine anlatan Zer Film'in sahibi Muammer Ceylan, filmin hikayesinde bir yakının başına gelen gerçek bir olaydan esinlendiklerini söyledi.

Ceylan, "Zebun"un Zer Film'in HM Productions ile yola çıktığı ilk film olduğuna işaret ederek, "Çoğunlukla korku filmleri gerçeklerden uzak oluyor. Biz ise gerçek, yaşanmış bir olayı ve insanlarımızın inanmış olduğu bir konuyu beyazperdeye aktaralım istedik." dedi.

Filmin Türkiye'deki tüm korku filmlerinden farklı olacağına dikkati çeken Ceylan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zombi gibi figürlere yer vermedik. Filmin verdiği çok güzel bir mesaj var. Son nesil, ninelerimizin, dedelerimizin bize verdiği mesajları bilmiyor. Gerçekçi bir film olması sebebiyle birçok oyuncu arkadaşımız senaryoya ürkerek, korkarak baktı. Hatta birçok oyuncu filmde rol almak istemedi. Bu anlamda da bugüne kadar çekilmiş korku filmlerden çok daha fazla 'Zebun'un izleneceğini düşünüyoruz."

Muammer Ceylan, bu filmin ardından yine Yeşilçam tadında bir dram filmi ve alışılagelmişin dışında günlük hayattan esinlenerek kaleme alınan bir komedi filmini de sinemaseverlerin beğenisine sunmak istediklerini sözlerine ekledi.

"Çekerken çok keyif aldık"

Yönetmen Mesut Erbaş, filmin çekimlerine başlamadan önce oyuncu seçimlerinde titiz bir çalışma yürüttüklerini ve daha sonra kadrodan çok memnun kaldıklarını dile getirerek, "Oyuncuların tecrübelerinden çok iyi faydalandık. Bu anlamda ortaya çok güzel bir şey çıktı aslında. Çekim süreçleri zor geçti ama biz çekerken çok keyif aldık. İnşallah izleyicilere de bu keyfi ziyadesiyle yaşatırız." ifadelerini kullandı.

Yönetmen Hakan Yusufoğulları da filmin her konuda gerçeklik taşıdığını ve Muammer Ceylan'ın kendilerine senaryo sürecinde yön verdiğini aktardı.

"Korktuğum için role daha iyi adapte olabildim"

Filmin başrol oyuncusu Hakan Akgün ise ilk kez bir sinema filminde yer aldığını belirterek, "Normalde de korkan biriyim ve korku filmi izlemiyorum. Haliyle böyle bir filmde rol almak farklı bir duygu oluşturdu bende. Belki de zaten korktuğum için role daha iyi adapte olabildim." dedi.

Akgün, filmde "Kenan" adlı bir iş adamını canlandırdığını aktararak, şunları anlattı:

"Bu karakterin bilmeden de olsa yaptığı bir yanlış var, diğer taraftaki varlıklara diyelim. Senaryo sonunda bu karakter bu yanlışın bedelini ödüyor. Açıkcası sonu sürpriz ve seyircilerin hoşuna gidecekleri bir filmin hazırlığı içerisindeyiz. Ülkemizde de son yıllarda korku filmi izleyicisi oldukça arttı. İyi işler de yapılıyor. Biz de yapılan o iyi işlerden birini icra etmeye çalışıyoruz."

Kasım ayında vizyona girmesi beklenen filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Sema Şimşek, Murat Ercanlı, Gül Arcan, Afrikalı Ali olarak anılan radyocu Ali Şentürk, Almina Kahraman ve Güney Kılıç yer alıyor.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Kenan evli ve bir kız çocuğu babasıdır. Bir iş seyahatinden dönüşte bir takım gariplikler yaşamaya başlar. Yaşadıklarını ilk önce yoğun iş temposu ve yorgunluk olarak düşünen Kenan, gördüğü şeylerin halüsinasyon olmaktan çıktığını anladıktan sonra durumu yakın arkadaşı Burak'a anlatır. Burak'ın da desteğiyle önce psikoloğa ardından bir din adamına giden Kenan, yaşadığı olaylarla yüzleşmek zorunda kalacaktır."

Kaynak: AA