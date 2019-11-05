05.11.2019 23:55 | Son Güncelleme: 05.11.2019 23:57

ZBEÜ'de çok sesli koroları unutulmaz gece yaşattı

ZONGULDAK - Polonya Adam Mickiewicz Üniversitesi Korosu ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çok Sesli Korosu Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde unutulmaz bir gece yaşattı.

100. yıl kutlamaları dolayısıyla Ankara-Zonguldak ve İstanbul'da konser verecek olan Polonya Poznan Adam Mickiewicz Üniversitesi Konservatuarı korosu ile ZBEÜ Devlet Konservatuarı Korosu ortaklaşa olarak 'Çoksesli Koro Konseri' gerçekleştirdi. ZBEÜ Farabi Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konser davetlilerden tam not aldı.

800 kişilik salonun tamamı dolarken izleyicilere geleneksel Polonya ezgileri söylendi. Koronun şefliklerini ise Prof. Dr. Krzyztof Szydzısz ile Dr. Joanna Plech-Slawecka gerçekleştirdi. Gecede ZBEÜ Devlet Konservatuarı korosu da sahne aldı. Melike Bolat Başoğlu'nun şefliğini yaptığı koro seslendirdiği eserlerin ardından Adam Mickiewicz Üniversitesi Oda Korosu eşliğinde eserler seslendirdi.

Geceye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel ile dekanlar, akademisyenler, idari personeller ve öğrenciler ile davetliler katıldı.

Kaynak: İHA