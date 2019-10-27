Zazaca konuşan kadını yayından alan Müge Anlı'ya AK Partili isimlerden tepki

27.10.2019 12:52

Her gün izleyiciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı'nın programında Siverek'ten canlı yayına bağlanan kadın Zazaca konuşmaya başladı. Anlı, "Anlamadığımız bir şeyi yayına vermemizin bir anlamı yok" dedi. Zazaca konuşan kadının söylediklerinin çevrilmesi üzerine telefon bağlantısı tamamen kesildi.

ÖZÜR DİLEMESİNİ İSTEDİLER

Twitter'da olaya tepki olarak "Zazalardan Özür Dile" şeklinde bir etiket açıldı. Kullanıcılar, Müge Anlı'nın canlı yayındaki hadise nedeniyle özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

AK PARTİLİ İSİMLERDEN TEPKİ

Programda gerçekleşen olaya tepki gösteren isimlerden biri de AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek oldu.

Zazaca dilinin bilinmeyen bir dil olmadığını söyleyen Berdibek, Zazaca'yı sansürleyen Anlı'yı ve sahip olduğu zihniyeti kınadığını ifade etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Berdibek şu ifadeleri kullandı:

"Zazaca dili bilinmeyen bir dil değildir, siz Müge Anlı olarak bu dili öğrenmemiş olabilirsiniz, ama bilinmeyen bir şey gibi Zazaca'yı ekranlarda sansürleyip yayınlamamanız biz ZAZA'ları üzmüştür, bu tutumunuzdan dolayı sizi ve sizin gibi düşünen zihniyetleri esefle kınıyoruz"

Öte yandan AK Parti eski Milletvekili Eşref Taş, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Türkü - Kürdü - Lazı - Çerkezi - Boşnakı - Çeçeni - ZAZA'sı ile bir bütündür ve Tek Millettir. Zazaca ders kitaplarının MEB tarafından basılması, Üniversitelerimizde Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümünün olmasına rağmen sizin Zazaca'yı bilinmeyen bir dil olarak görmeniz cahiliyetiniz ile ilgili bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Irkçı bir zihniyete sahip olan Müge Anlı 'nın Kadim ve köklü bir kültüre sahip yaklaşık 15 milyona yakın insanın dili olan Vatan için, Bayrak için, Devlet için seve seve canını verecek olan Zazalara saygısızlık yaptığın için #ZazalardanÖzürDile 'meni bekliyoruz."

23. Dönem AK Parti Bingöl Milletvekili Yusuf Coşkun, "Sunduğu programda Siverek'ten bağlanan ve Zazaca konuşan izleyiciyi yayından kesen ve anlaşılma imkanı olmayan bir dile müsaade etmeyeceğini ifade eden #MügeAnlı bu yakışıksız davranışından dolayı özür dilemelidir" diyerek ünlü sunucuyu eleştirdi.