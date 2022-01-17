SİVAS (İHA) - Zaralı Halil vefatının 58. Yıl dönümünde anıldı

SİVAS Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen programla ünlü halk ozanı Zaralı Halil Söyler, vefatının 58. Yıl dönümünde anıldı.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen programa; Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ilin protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Sivas vefa şehridin"

Anma programında bir konuşma yapan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas bir vefa şehri olduğunu belirterek, "Değerlerini unutmamak, unutturmamak ve yeni nesillere aktarmak adına bu tip programları icra ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de böylesi önemli programlarımız devam edecek. Bugün anmış olduğumuz Zaralı Halil Söyler şehrimizin değerlerinden, Türk müziğinin önemli isimlerinden birisidir. Bize de düşen Sivas'ın değerlerini yeni nesillere aktarmak, unutturmamaktır. Haftaya Sıtkı Aslanhan'ın aile ve gençlik üzerine bir konferansı olacak. Mart ayında da Aşık Ruhsati'yi ama programını sizlerle birlikte icra edeceğiz" dedi.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ise konuşmasında "Sivas deyince akla vefa geliyor. Sivas vefasını her alanda gösteriyor. Özellikle Sivas'ın yetiştirmiş olduğu sanatçılarımıza göstermiş olduğu vefa kayda değer. Ben bu güzel etkinlikten dolayı Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Bilgin'in şahsında tüm ekibi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Türk müziğinin altında Sivas imzası var"

Sivas Valisi Salih Ayhan ise konuşmasında Türk müziğinin altına Sivas imzası bulunduğunu ifade edip, "Bir şehrin kültürel kimliğini, derinliğini de bu programlar ortaya çıkarıyor. Sivas o kadar mümbit ki, o kadar değerler var ki, Türk müziği varsa bugün altında Sivas'ın imzası var. Bunlar bu şehrin gerçekten kültür-sanat ve derinliğini en güzel yansıtan kişilerdir. Biz de onları genç nesillere bu şekilde tanıtmış oluyoruz. Ben Belediyemizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum, ekibi kutluyorum. Bu toprakların onlar mührüdür, bu toprakları bize de sevdiren kişilerdir. Onlara ne kadar dua etsek ne kadar ansak azdır diyorum" şeklinde konuştu.

Zaralı Halil'in torunu Emine İçoğlu'nun söylediği türküyle başlayan konserde sanatçı Deniz Toprak sahne aldı, birbirinden güzel Sivas türküleri seslendirdi.

Konser sonrası Zaralı Halil Söyler'in kızı Gülsen Söyler, "Her sene Ocak ayında içimizi hüzün kaplıyor. Babam Zaralı Halil Söyler bizlere ve sizlere çok güzel türküleri miras bırakmıştır. Onun adı türkülerle yaşıyor. Bu anlamlı geceyi düzenleyen Sivas Belediyemize ve tüm ekibine bizleri de yalnız bırakmayan sizlere çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Programında sonunda Zaralı Halil Söyler'in kızı Gülsen Söyler, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e ünlü halk ozanı Söyler'in kendi sesinden olan plağı hediye etti.