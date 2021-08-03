Zara'da biçerdöverler denetlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde biçerdöverlerin kontrolleri yapıldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde biçerdöverlerin kontrolleri yapıldı.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek ile Zara İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Ateş birlikteliğinde ilçe kırsalında hububat hasadında çalışan biçerdöverler kontrol edildi. Denetimlerde Zara Ziraat Odası tarafından baklava ve meyve suyu ikramı yapıldı.

Başkan Zeki Şimşek, "İlçemizde hububat hasadının başlaması ile biçerdöverler faaliyetlerini artırdı. Bu süreçte biçerdöverlerin ürünleri usulüne uygun yapıp yapmadıklarını, sürücülerin, sahiplerinin ve biçerdöverlerin belgelerini kontrol ederek üreticilerimizin mağduriyet yaşamamalarını sağlıyoruz." dedi.

İlkbahar döneminde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle çiftçilerin kötü bir hasat dönemi geçirmekte olduklarını da belirten Şimşek, "Çiftçilerimiz zor durumdalar fakat ülkemizde yaşanan orman yangınları nedeniyle kendi durumlarından daha çok ülkemizin durumuna üzülmekteler. Çiftçilerimiz öncelikli olarak hayvan ve ağaç kaybının yaşandığı bu süreçten ülkemizin biran evvel kurtulmasını dilemekteler." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel