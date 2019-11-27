27.11.2019 21:30 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:34

"Zamanın Mirası" fotoğraf sergisi yoğun ilgi gördü

ŞANLIURFA - İstanbul ve İtalya'nın başkenti Roma'nın ardından Şanlıurfa'da da düzenlenen 'Göbeklitepe: İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor' projesi kapsamında 'Zamanın mirası fotoğraf sergisi' yoğun katılım ile açıldı.

2019 Göbeklitepe yılı kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile Yıldız Sarayı Vakfı tarafından yürütülen, Türkiye ve İtalya'da yürütülmekte olan, "Göbeklitepe: İnsanlık Tarihi Yeniden Yazılıyor " projesi kapsamında "Zamanın mirası fotoğraf sergisi" Şanlıurfa'nın tarihi mekanı olan Mahmutoğlu Kulesinde açıldı.

Resim sergisinin açılışına çok sayıda sanatseverin yanına sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, Haliliye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa 24. Dönem Milletvekili ve Yıldız Sarayı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu'nun ev sahipliğinde, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

"Göbeklitepe'yi hak ettiği yere getirmek için çalışma içerisindeyiz"

Burada bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Göbeklitepe gibi bir değere sahip olmak Şanlıurfa için Türkiye için çok kıymetli. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak gerçekten iyi bir şekilde sahiplendik. Uzun dönem soruları ile birlikte çok iyi çalışmalar neticesinde gerçekleştirildi. İçinde bulunduğumuz Göbeklitepe yılı Türkiye ve Dünya kamuoyunda ciddi bir noktaya geldi. Şanlıurfa turizmini geliştirmek, buradaki yerel yönetimlerin ve Turizm Bakanlığının büyük hedefindedir. Bu iletişimi öncelikle sürdürülebilir hale getirmek bizim için çok kıymetli. Bu yıl evet Göbeklitepe yılı idi ama bu gözlediği gelecek yıllar sürdürebilmek de çok önemli. Bundan sonraki süreçte Şanlıurfa Göbeklitepe'si ile hem iç kamuoyunda hem de dış kamuoyunda kültür değeri ve turistik destinasyon olarak sürdürebilir hale getirmektir. Şanlıurfa'ya her geldiğimizde daha gelişmiş ve performansının daha yükseldiğini görüyoruz. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın buraya verdiği değer ve kıymet çok belirgin bir şekilde görülüyor. Bunun yanı sıra bölgemizde bulunan dünyaca ünlü değerler örneğin Zeugma bu değerlerimiz de aynı havzada. İnşallah Göbeklitepe'mizi ve Şanlıurfa'mızı ülke ve dünya kamuoyunda tutmaya devam ederiz" dedi.

"Şanlıura turizmi her geçen gün gelişiyor

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Son birkaç yılda gerek yerel yönetimlerimiz gerek ise kamu kurum ve kuruluşlarımızın destekleri ve katkıları ile yapılan çalışmalarımız da geçmişin ihmal edildiği alanları tamamlamayı eğitimden sağlığa,turizme, alt ve üst yapıya kadar birçok alanda büyük yatırımlar yapılmaktadır. Bu anlamda turizmde de büyük gelişmeler yaşadık. İstikrarlı ve kararlı bir şekilde geleceğe taşıma adına büyük bir özveri sergileyen Şanlıurfa'dayız" şeklinde konuştu.

"Şanlıurfa keşfedilmeyi bekliyor"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, "Bugün Yıldız Vakfımız tarafından Şanlıurfa'mızda bir resim sergisinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Sergimizi Şanlıurfa'mızın tarihi bir yeri olan Mahmutoğlu kulesinde yapıyoruz ve Şanlıurfa'mız tüm değerleri ile çok kıymetli bir şehrimiz. 2019'un Göbeklitepe yılı olması dolayısıyla bir tarihi eser gün yüzüne çıkartılarak tanıtıldı. Ama şunu belirtmek istiyorum ki 12 bin yıllık Göbeklitepe hala keşfedilmeyi bekliyor ve hala büyük bir gizemi koruyor. İnsanlığı başlangıcını Hz. Adem'in ilk başlangıçtan bu yana ki yaşayışını anlamak için en önemli mekan olduğunu düşünüyorum. Şanlıurfa bu noktada çok önemli ve birçok medeniyetin ayak izlerini görüyoruz. Hz. İbrahim'i, Hz. Şuayıb ve Hz. Eyyüp'ün ayak izlerini görüyoruz. Tarihten bugüne kadar Şanlıurfa'da yaşayan Peygamberler ve büyük insanlar Şanlıurfa'nın bir huzur şehri olduğunu, hoşgörü ve sabır şehri olduğunu bizlere göstermişlerdir. Birçok kültürü yine aynı çatı altında tutan ve birçok farklı yapıya sahip çıkmaktadır. Lezzetleri, kültürel ve tarihi yapıları ile keşfedilmeyi bekliyor" dedi.

"Projelerimizi süreklilik ilkesi ile devam ettireceğiz"

Yıldız Saray Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Zeynel Karahan Uslu da "Yıldız Saray Vakfı olarak Şanlıurfa'da, İstanbul'da ve İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirdiğimiz uluslararası bir proje ile Göbeklitepe'mizin ve Şanlıurfa'mızın ulusal ve uluslararası kamuoyunda tanıtılmasına katkı vermekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Göbeklitepe sadece kültür ve Turizm değeri değil bir ülkenin marka değerini tek başına geliştirebilecek ve daha ileri bir seviyeye taşıyabilmek için ikonik bir kült merkezi. Ülkemizin bu anlamda sadece gelir elde edebileceği değil politik konumun dışına kadar katkı sağlayabilecek itibar alanımızı mevcut bulunduğumuz noktadan çok daha ileriye taşımakta katkı sağlayabileceği bir değerdir Göbeklitepe. Bu anlamda sadece Göbeklitepe değil Urfa'mızı bir bütün olarak ele aldığımızda katman katman kültür mirasları ve zenginlikleri ile bütün insanlığa kucağını açmış ve fısıldayacağı gizemli sözlerin olduğu bir şehirdir. Böyle zenginlikleri olan bu şehrimize katkı verdiğimizden dolayı şahsım ve vakfım adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu uluslararası nitelikteki bu projelerimizi de süreklilik ilkesi ile devam ettireceğiz" diye konuştu.

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından Başkan Beyazgül ve gelen konuklar sergiyi gezdi.

Kaynak: İHA