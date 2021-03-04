Zağnos Paşa Camii'nin tarihi meydanı ortaya çıkıyor

BALIKESİR'in tarihi ve kültürel değerleri arasında yer alan Zağnos Paşa Camii ve civarındaki yapıları içine alan meydanda, düzenleme çalışmaları devam ederken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi alanın siluetini gölgeleyen yüksek binalar tıraşlanarak meydana yeni bir...

BALIKESİR'in tarihi ve kültürel değerleri arasında yer alan Zağnos Paşa Camii ve civarındaki yapıları içine alan meydanda, düzenleme çalışmaları devam ederken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi alanın siluetini gölgeleyen yüksek binalar tıraşlanarak meydana yeni bir doku kazandırılıyor.

Zağnos Paşa Camii alanında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteği ile Anıtlar Kurulu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilk olarak bölgedeki altyapı sorunları ortadan kaldırıldı. Sonrasında ise çevre yolların bakım ve onarımları gerçekleştirildi. 1600 metrekarelik mevcut cami avlusunun kapasitesi, birinci sınıf malzemeler kullanılarak 3 bin metrekareye çıkarıldı.

'VATANDAŞLARIN NEFES ALACAKLARI BİR YER HALİNE GETİRİLDİ'

Tarihi dokuya ve çevreye saygılı olarak planlamaların yapıldığını açıklayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bölgenin, yeşil alanları ve dikilen ilave çınar ağaçlarıyla vatandaşların nefes alabilecekleri bir yer haline getirildiğini belirtti. Başkan Yılmaz, "Tarihi meydanın çevresindeki taşıt yolları ise doğal taşlarla kaplanarak, yaya öncelikli bir dolaşım sağlanacak, taşıt trafiği yavaşlatılarak tarihi dokuya uygun bir çevre oluşturulacak. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, Balıkesir ziyareti sırasında incelemede bulunduğu meydanda, Zağnos Paşa Camii'ni gölgeleyen binanın tıraşlanmasını istemişti. O binanın tıraşlanmasının ardından şimdi de alanda bulunan tarihi binanın üstüne daha sonradan yapılan ek kat tıraşlanarak, Karaoğlan Mahallesi muhtarlık binasının da yıkımı gerçekleştirildi. Zağnos Paşa Camii, Karesi Türbesi, Paşa Hamamı ve alanda bulunan tescilli yapı başta olmak üzere, tarihi yapıları bütünleştirecek proje kapsamında çalışmalar hızla ilerliyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN