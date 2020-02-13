Zafer Kalkınma Ajansı yetkilileri Şuhut'ta projeleri yerinde inceledi

13.02.2020 17:43 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:44

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz ve Afyonkarahisar Koordinatörü Vahit Akyol Şuhut ilçesinde devam eden proje ve çalışmaları yerinde inceledi.



Genel Sekreter Veli Oğuz ve Afyonkarahisar Koordinatörü Vahit Akyol'a, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam ve Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Üyesi Ali Altan eşlik etti.



İlçede yapımı devam eden tarihi Hamza Paşa Hamamını ziyaret eden heyet, burada bilgiler edindi. Akabinde Büyük Taarruz'un başladığı Atatürk Evi'ni ziyaret ederek, Rehber Habip Akalın mihmandarlığında burada yaşanan tarihi önem hakkında bilgiler aldı. Keşkek Evi projesi ile ilgili incelemelerin ardından ise günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çekildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA