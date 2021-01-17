Zabıtalardan örnek davranış...Dışarıda namaz kılanlar ıslanmasın diye şemsiye tuttular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Zabıtalardan örnek davranış...Dışarıda namaz kılanlar ıslanmasın diye şemsiye tuttular

17.01.2021 11:18 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:25

Zabıtalardan örnek davranış...Dışarıda namaz kılanlar ıslanmasın diye şemsiye tuttular Şırnak'ın Uludere ilçesinde namaz kılmak için camiye giden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralları kapsamında içeride yer bulamayınca dışarıda namazlarını eda etti.

Zabıtalardan örnek davranış...Dışarıda namaz kılanlar ıslanmasın diye şemsiye tuttular

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde namaz kılmak için camiye giden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralları kapsamında içeride yer bulamayınca dışarıda namazlarını eda etti. Zabıta görevlileri, dışarıda namaz kılanlar ıslanmasın diye cemaatteki vatandaşlara şemsiye tuttu.

Uludere'de namaz kılmak için camiye giden vatandaşlar, korona virüs tedbirleri kapsamında içeride yer bulamayınca seccadelerini avluya serip namaz kılmaya başladı. Çevrede bulunan zabıta görevlileri, bu sırada aniden bastıran yağmurdan etkilenmemeleri için dışarıda namaz kılan bazı vatandaşlara şemsiye tuttu. Zabıta ekiplerinin bu davranışı alkış toplarken, Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek çalışanları ödüllendirdi. Belediye Başkan Sait Ürek, mesai arkadaşlarını güzel davranışından dolayı tebrik ederek hediyeler takdim etti. Ürek, "Cami kalabalık olunca dışarıda namaz kılanlar ıslanmasın diye zabıta ekiplerimiz şemsiye tutmuş, çok duygulandım. Kendilerini tebrik ediyorum bu güzel hareketlerinden dolayı. Bu yüzden kendilerine hediyeler vermek istedim" dedi.

Zabıta memuru Serdar Alkın ise dışarıda yağmur altında namaz kılan vatandaşları görünce kayıtsız kalamadıklarını belirterek, "Namaz kılan vatandaşlar yağmurdan etkilenmesin diye şemsiye tuttuk namazları tamamlanıncaya kadar. Sonradan öğrendik biri bizim fotoğrafımızı çekmiş bu anda. Belediye başkanımıza destekleri için teşekkür ederiz" diye konuştu.

Zabıtalardan örnek davranış...Dışarıda namaz kılanlar ıslanmasın diye şemsiye tuttular
Zabıtalardan örnek davranış...Dışarıda namaz kılanlar ıslanmasın diye şemsiye tuttular
Zabıtalardan örnek davranış...Dışarıda namaz kılanlar ıslanmasın diye şemsiye tuttular
Zabıtalardan örnek davranış...Dışarıda namaz kılanlar ıslanmasın diye şemsiye tuttular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ajda Pekkan Demet Şener Bülent Ersoy
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Mesut Bakkal Tolga Ciğerci Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zabıtalardan örnek davranış...Dışarıda namaz kılanlar ıslanmasın diye şemsiye tuttular - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 11:28:56. #1.14#
title