Zabıtadan fırın işletmecisine "Bu şekilde halkımıza ekmek yedirmeyelim" uyarısı

Zabıtadan fırın işletmecisine "Bu şekilde halkımıza ekmek yedirmeyelim" uyarısı Zabıta ekipleri bayram öncesi denetlediği fırın ve tatlıcıları kurallar konusunda uyardı, hijyen ve kurallara uymayanlara süre verildi Isparta'da zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde tatlı üretimi yapan...

Zabıtadan fırın işletmecisine "Bu şekilde halkımıza ekmek yedirmeyelim" uyarısı

Zabıta ekipleri bayram öncesi denetlediği fırın ve tatlıcıları kurallar konusunda uyardı, hijyen ve kurallara uymayanlara süre verildi

ISPARTA - Isparta'da zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde tatlı üretimi yapan işletmeler ile fırınlarda denetimlerini arttırdı. Ekipler, bir ekmek fırınında gördükleri manzara karşısında işletme sahibine "Bu şekilde halkımıza ekmek yedirmeyelim" şeklinde uyarıda bulunarak, eksikliklerin giderilmesi için süre verdi.

Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde başta fırınlar olmak üzere tatlı imalatı yapan işletmelere yönelik denetimlerini arttırdı. Ekipler, fiyat tarifesi, gramaj, hijyen kuralları ve Covid-19 tedbirleri kapsamında işletmelerde denetim yaptı. Ekipler girdikleri bir ekmek fırınında gördükleri düzensizlik ve hijyen şartlarındaki eksiklik nedeniyle işletme sahibini uyardı. Ekipler, "Burasının komple elden geçmesi lazım. Düzensiz bir işyeri. Bu şekilde halkımıza

ekmek yedirmeyelim. Bayram arkası tekrar kontrol edeceğiz. Eksiklikler giderilmezse yasal işlemi yaparız" dediler. Hassas tartı da bulunmayan fırında ekipler ekmekleri hamur terazisinde tartarken, işletme sahibine en kısa sürede hassas tartı bulundurması konusunda uyarıda bulundu. İşletme sahibi, hassas terazisini tadilata gönderdiğini söyledi.

Daha sonra tatlı üretimi yapan bir firmayı denetleyen zabıta ekipleri, burada da gördükleri eksiklikler nedeniyle işletme sahibini uyardı. Ekipler, denetleme için tekrar geleceklerini belirterek, eksikliklerin giderilmesini istedi.

Ekmeklerin gramajlarında hata çıkmadı

Ekipler, girdikleri bir ekmek fırınında da ekmeklerin gramajlarını kontrol ettiler. Hassas tartıda yapılan kontrolde ekmeklerin olması gereken gramajın üstünde olduğu belirlendi. Fırın işletmecisi Muslahattin Ay, Kurban Bayramı için Covid-19 tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Ay, "Her ay ürünlerimiz gıda analiz kontrolünden geçmektedir. Ayrıca askeriye ve zabıta ekipleri de ayda bir kez gelip iş yerimizi denetlemektedir. Bugüne kadar herhangi bir sorun yaşamadık. Tüm ürünlerimiz analizden geçmiştir. İnsan sağlığı için imalatımız tertemizdir. Elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinin arefe günü de devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan