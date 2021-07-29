Zabıta müdürü kazada yaralandı
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Zabıta müdürü kazada yaralandı

Zabıta müdürü kazada yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü zabıta müdürü yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü zabıta müdürü yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde eski Adana yolu Toktamış Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hacı Yusuf E. idaresindeki 38 D 3549 plakalı tır, Devlet Bahçeli Caddesi'nde seyir halindeyken yağ fabrikasına girmek için hazırlık yaptığı sırada, Ceyhan Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Akar'ın (34) kullandığı 01 AAS 434 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü yaraladı. Çevredeki vatandaşların olay yerine çağırdıkları ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan lyaralı, burada yapılan müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Zabıta müdürü kazada yaralandı
Zabıta müdürü kazada yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Karı koca dolandırıcı
Karı koca dolandırıcı
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