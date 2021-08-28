Üniformalarıyla nikah kıydılar
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Üniformalarıyla nikah kıydılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli zabıta memuru Cansu Gökmen ve Tolgahan Dağaşan, düzenlenen nikah merasiminde zabıta üniformalarıyla 'Evet' diyerek dünya evine girdi.

Esenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli zabıta memuru Cansu Gökmen ve Tolgahan Dağaşan, düzenlenen nikah merasiminde zabıta üniformalarıyla 'Evet' diyerek dünya evine girdi. Çiftin nikahını ise Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu kıydı.

Zabıta memuru Cansu ile Tolgahan çifti için Esenler Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde nikah merasimi düzenlendi. Çiftin nikahı alışılmışın dışında bir törenle kıyıldı. Çift nikah elbisesi yerine zabıta üniformaları giyerek nikaha geldi. Çalışma arkadaşlarının alkışlarıyla merasim alanına gelen çift, burada kıyılan nikahla dünya evine girdi. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu tarafından çiftlerin nikahı kıyıldı. Nikah törenini renklendiren Başkan Göksu, evlilik cüzdanını gelinle damada birlikte verdi. Yaklaşık 1 yıldır zabıta memuru olarak çalıştıklarını belirten çift, mesleklerinin onları birleştirdiğini belirterek, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'ya ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

"Mesleğimize duyduğumuz sevgi ve saygıdan üniformayla nikah kıydık"

Mesleğe duydukları sevgi ve saygıdan kaynaklı üniformayla nikah kıydıklarını anlatan Zabıta Memuru Cansu Gökmen, "Ben 1,5 senedir burada çalışıyorum. Eşim benden sonra atanarak geldi. Burada tanıştık. Evlenme niyetinin olduğunu söyledi. Tanıştık ve evlendik. Düğünümüz olacağı için üniformayla kıymayacaktık ama anı kalmasını istedik. Başkanımızın nikahımızı kıyacağını söyleyince bir 20 yıl sonra baktığımız da çocuklarımıza da göstereceğimiz güzel bir anımız oldu. Bütün zabıta arkadaşlarımızda bu ana şahitlik etti. Mesleğimize duyduğumuz sevgi ve saygıdan kaynaklı üniformayla nikah kıydık. Aklımızda hiç böyle bir şey yoktu. Her şey nasip. Eşim çok ciddi bir şekilde evlenmek istediğini söyleyince değerlendirmek istedim. İyi ki değerlendirdim" dedi.

"Mesleğimiz bizim kaderimiz oldu"

Mesleklerinin onları birleştirdiğini söyleten Zabıta Memuru Tolgahan Dağdelen, "Esenler Zabıta Müdürlüğüne 1 yıl önce geldim. Esenler'e hayatımı borçluyum desem yeridir. Önce işimi sonra eşimi buldum. Burada Cansu hanımla tanıştık. Beraber iş arkadaşıyız. Zaman bizi daha da yakınlaştırdı. Kendisiyle ciddi bir şekilde görüşmek istedim. Anlaşabilirsek niyetimin ciddi olduğunu beyan ettim. Bu süreçte müdürümüzden, amirimizden buradaki değerli komiserlerimizden çok güzel destekler aldık. Bizi sonuna kadar desteklediler. Ailelerimizle görüştük onlardan onay aldık. Her şeyimizi Esenler'e borçluyuz. Mesleğimi severek yapıyorum. Bizi mesleğimiz birleştirdi. Mesleğimiz bizim kaderimiz oldu. O yüzden üniformalarımızla olsun istedik. Çocuklarımıza bırakacağımız hatıramız olsun dedik. Başkanımızda bizi onurlandırıp gururlandırdı. Nikahımızı kıydı. Bu daha da büyük bir jest oldu. Bizim için unutamayacağımız bir nikah oldu. İşlerinden dolayı ailelerimiz gelemedi. Esenler Zabıta Müdürlüğü olarak bütün ekip bize bir aile olduğumuzu hissettirdi. Tarifi olmayan bir duyguydu. Üniforma zaten ayrı bir duygu. Türk Bayrağının olduğu her yerde canımızı seve seve veririz. Bu vatan uğruna çalışıyoruz" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

Üniformalarıyla nikah kıydılar
Üniformalarıyla nikah kıydılar
Üniformalarıyla nikah kıydılar
Üniformalarıyla nikah kıydılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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