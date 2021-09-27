Zabıta ekibinden gramaj denetimi

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ekmek üretimi ve satışının yapıldığı işletmelerde gramaj ve hijyen kontrolü yaptı.

Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekipleri, belirli aralıklarla ilde faaliyet gösteren fırın ve unlu mamul üreten iş yerlerinde denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri, lavaş ekmeği satan işletmelerde ekmeklerin gramajı başta olmak üzere üretimi ve hijyen kontrolü yaptı.

Zabıta Müdürü Adil Demir, halkın daha güvenli ve kaliteli hizmet alması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli uyarılarda bulunduklarını belirterek, denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi.

Zabıta ekipleri, belirlenen gramajın üstünde fazla çıkan lavaş ekmeği için de işletme sahiplerine teşekkür etti. - HAKKARİ