YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine yeni anjiyografi cihazı alındı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki birçok ildeki hastalara hizmet veren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezine son teknolojiyle donatılmış yeni anjiyografi cihazı alındı.

Üç boyutlu görüntüleme gerçekleştirebilen, bilgisayarlı tomografi, MR görüntüleri ile kombinasyon yapılarak hızlı ve doğru sonuç elde edilmesini sağlayan cihaz, özellikle kalp hastalıklarına bağlı sağlık sorunlarının tetkik ve tedavisinde önem taşıyor.

Cihazın hizmete alınmasıyla ilgili programa katılan YYÜ Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, geçen ay, ileri teknolojilere uygun, video kayıt ve robotik hafıza sistemine sahip olma özelliği taşıyan 4K robotik beyin ameliyatı mikroskobunu YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine kazandırdıklarını anımsattı.

Hastaneyi ileri teknoloji cihazlarla donatmaya devam edeceklerini belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Son teknolojiye ve en üst modele sahip yeni bir anjiyo cihazını da hastanemize kazandırdık. Bu atılımlarımız devam edecek. Hastanemizde bir anjiyo cihazı tek vardı. Hastalarımıza yaklaşık 7 yıllık cihazla hizmet veriyorduk. Hastanemizi ileri seviye 3. sınıf ameliyatların yapıldığı bir merkez haline getirmeyi, hastaları mağdur etmeden tüm teknolojik imkanları kullanarak öğretim üyelerimize ve doktorlarımıza daha fazla konfor sağlamayı amaçlıyoruz. Hastalarımızın daha modern şartlarda tedavi görmeleri için son teknoloji neyi gerektiriyorsa o imkanları hastanemize kazandırmak istiyoruz."

"Hastanemize son teknolojik cihazlar kazandırılıyor"

YYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer ise yeni anjiyografi cihazının kardiyoloji, radyoloji ve nöroloji ünitelerinin hem kapasitesini hem de niteliğini artıracağını söyledi.

Bölgede yaklaşık 3 milyon insana sağlık hizmeti verdiklerini belirten Tuncer, "Rektörümüzün girişimleriyle hastanemize son teknolojik cihazlar kazandırılıyor. İnme merkezinde gerçekleştirilen beyin ve ayak damarlarını açma işlemleri de bu cihaz sayesinde çok rahat yapılabilecekHastalarımızın hem yaşam kaliteleri artacak, hem de ölüm oranları azalacak." diye konuştu.

Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Ümit Haluk İliklerden, Hastane Başmüdürü Sefer Kuşan ve doktorlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan