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YYÜ 2021-2022 Akademik Yılı Açılışı Yapıldı

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YYÜ 2021-2022 Akademik Yılı Açılışı Yapıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) 2021-2022 akademik yılı açılışı, Vali Mehmet Emin Bilmez'in de katıldığı törenle gerçekleştirildi.

VAN (Habermetre) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) 2021-2022 akademik yılı açılışı, Vali Mehmet Emin Bilmez'in de katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, YYÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanlarının müzik dinletisiyle devam etti.

Törende konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, yeni akademik yılın hayırlı olmasını ve öğrencilerin sınıflarından bir daha ayrı kalmayacakları bir dönem geçirmelerini diledi.

Van'da üniversite öğrencilerinin yurt sorunu yaşamadığına dikkat çeken Vali Bilmez, "Çocuklarımızın yurtla ilgili bir problemi bulunmamaktadır. Öğrencilerimizi yurtlara yerleştirmede herhangi bir darboğazımız yok. Velilerimiz bu konuda rahat olsunlar. Şu an misafir olan öğrencilerimizin, özellikle kız öğrencilerimizin de yerleşimi tamamlanacak. Velilerimizin, çocuklarının emin ellerde olduğunu bilmelerini isterim. " Dedi.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise, yaklaşık 2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün eğitim koşullarını da olumsuz etkilediğini aktardı.

YYÜ yönetiminin, akademik ve idari personelinin kısa sürede uzaktan eğitim koşullarına uyum sağlayarak salgından kaynaklı olumsuzlukları en aza indirmek için gayret gösterdiğini aktaran Rektör Şevli, şunları söyledi:

"Hocalarımızın öğrencilerini çok özlediklerini ve onlarla yüz yüze ders işlemeyi dört gözle beklediklerini biliyorduk. Sabır gösterdik ve nihayet özlemimiz sona erdi. Uzun bir aradan sonra öğrencilerimizle bir araya gelebildik. Hazırlıklarımızı tamamlayıp üniversitemizi 13 Eylül'de açtık. Bu bizi rehavete sürüklemesin. Yaşadığımız bu zor günleri sağlıklı şekilde atlatmak için lütfen aşılarımızı olalım, her yerde mesafemizi korumaya, maskelerimizi takmaya dikkat edelim. Yüz yüze eğitimi başlatabilmemizde en büyük rolü oynayanlar, pandeminin başından bugüne her türlü fedakarlığı gösteren sağlık çalışanlarımızdır. Onlara sonsuz şükranlarımı sunuyorum. "

AK Parti Van Milletvekilleri Abdulahat Arvas ile Osman Nuri Gülaçar'ın da konuşma yaptığı programda, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sait Ebinç ilk dersi verdi.

Program öğretim üyelerine biniş giydirilmesi ve fotoğraf çekimiyle son buldu.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

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Haber: YYÜ 2021-2022 Akademik Yılı Açılışı Yapıldı - Haberler
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