Son dakika haberi! Yüzeyi buz tutan Balık Gölü ziyaretçilerini cezbediyor
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Son dakika haberi! Yüzeyi buz tutan Balık Gölü ziyaretçilerini cezbediyor

09.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:23

Bir son dakika haberine göre Türkiye'nin en yüksek göllerinden olan ve bölgede etkili soğuk havanın ardından yüzeyi buzla kaplanan Balık Gölü, ziyaretçilerini cezbediyor.

Türkiye'nin en yüksek göllerinden olan ve bölgede etkili soğuk havanın ardından yüzeyi buzla kaplanan Balık Gölü, ziyaretçilerini cezbediyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle, Iğdır ile Ağrı sınırlarında bulunan, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı gölün yüzeyi buz tuttu.

Sahip olduğu 2 bin 241 metre rakımıyla yurdun en yüksek rakımlı göllerinden Balık Gölü'nün buzla kaplanması, güzel görüntüler oluşturdu.

Çevredeki bazı vatandaşlar ve ziyaretçiler, donan gölün üstünde gezip fotoğraf çektirerek bu anın tadını çıkarıyor.

Civar köylerdeki bazı balıkçılar ise gölün donmasının ardından yüzeyindeki buzları kırıp balık ağlarını suya atarak "eskimo usulü" avlanmanın keyfini yaşıyor.

Gölün kıyısındaki Tanyolu köyünün muhtarı Kemal Artan, AA muhabirine, Balık Gölü'nün buzla kaplanmasıyla seyrine doyumsuz görüntüler sunduğunu söyledi.

Balık Gölü'nü henüz görmeyenlerin bu güzelliğe tanık olması gerektiğini belirten Artan, "Gölümüz buz tuttu. Havamız çok güzel, bazı insanlar gölün üstünde geziyor. Herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyoruz." dedi.

Yöre halkının gölün buz tutan yüzeyinde korkmadan hareket ettiğini anlatan Artan, "Ancak yabancılar geldikleri zaman 'Acaba buz kırılır mı?' diye korkuyor. Öyle bir durum yok, biz bunu biliyoruz. Kaç santim olacak, neresi kırılacak, nerede kaynak suyu var biliyoruz." diye konuştu.

Balık Gölü'nün havasının ender görülen temizlikte olduğunu, insanların burayı huzur bulmak için tercih ettiğini dile getiren Artan, şunları kaydetti:

"İnsanlar gelip gölün güzelliğini görüyor, fotoğraf çekiyor, gölün üzerinde kızakla geziyor. Balıkçılar ağ atıyor, buzu kırıp balık tutuyor. Hem yemek için hem de biraz para kazanmak için balık avlıyorlar. Göle gelenler donan gölün yanı sıra buz kırarak balık tutanlara yoğun ilgi gösteriyor. Burası bir doğa cenneti, herkes görmeli."

Son dakika haberi! Yüzeyi buz tutan Balık Gölü ziyaretçilerini cezbediyor
Son dakika haberi! Yüzeyi buz tutan Balık Gölü ziyaretçilerini cezbediyor
Son dakika haberi! Yüzeyi buz tutan Balık Gölü ziyaretçilerini cezbediyor
Son dakika haberi! Yüzeyi buz tutan Balık Gölü ziyaretçilerini cezbediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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