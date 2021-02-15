Yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler okula kavuşmanın mutluluğunu yaşadı
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Yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler okula kavuşmanın mutluluğunu yaşadı

15.02.2021 10:36 | Son Güncelleme: 15.02.2021 10:54

Dalgalanan Türk Bayrağı Öğrencilerin okula gelişi Öğretmenin öğrencilerin ateşlerini ölçmesi ve dezenfektan kullandırarak sınıfa alması Öğretmenin sınıfta öğrencileriyle konuşması Sınıftan ders işlerken görüntüler Öğrenci Buse Nur Su Elmalı ile röportaj Öğrenci Ayşenur Pıçakçı ile röportaj...

Dalgalanan Türk Bayrağı

Öğrencilerin okula gelişi

Öğretmenin öğrencilerin ateşlerini ölçmesi ve dezenfektan kullandırarak sınıfa alması

Öğretmenin sınıfta öğrencileriyle konuşması

Sınıftan ders işlerken görüntüler

Öğrenci Buse Nur Su Elmalı ile röportaj

Öğrenci Ayşenur Pıçakçı ile röportaj

Öğretmen Bekir Rahmanoğlu ile röportaj İZMİR - İzmir'de, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il veya ilçe hıfzıssıhha kurullarının onayı doğrultusunda yüz yüze eğitime geçilmesi kararı kapsamında yaklaşık 300 okulda öğrenciler ders başı yaptı.

Kemalpaşa ilçesine bağlı Vişneli Mahallesinde, birleştirilmiş sınıf uygulamasının bulunduğu Vişneli İlkokulunun 18 öğrencisi de yüz yüze eğitime başladı.

Maskeleri takılı olarak okula gelen öğrenciler, okul binası girişinde kurulan platformda ellerini ve ayakkabılarını dezenfekte etti. öğrenciler sınıfa ateşleri ölçüldükten sonra girdi.

Öğrenciler sınıfta kendi adlarının yazılı olduğu sıralara oturtuldu. Sosyal mesafe korunacak şekilde ayarlanan sınıf düzeninde çocukların arasında 1-1,5 metre olmasına özen gösterildi.

Yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler okula kavuşmanın mutluluğunu yaşadı
Yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler okula kavuşmanın mutluluğunu yaşadı
Yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler okula kavuşmanın mutluluğunu yaşadı
Yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler okula kavuşmanın mutluluğunu yaşadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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