Yüz yüze eğitim kararı öğrenciler kadar velileri de sevindirdi
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Yüz yüze eğitim kararı öğrenciler kadar velileri de sevindirdi

Yüz yüze eğitim kararı öğrenciler kadar velileri de sevindirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime geçiş ile ilgili yaptığı açıklamada 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada beş gün yüz yüze eğitime başlanacağını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime geçiş ile ilgili yaptığı açıklamada 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada beş gün yüz yüze eğitime başlanacağını ifade etti. Bu haber ise öğrencilerden sonra en çok velileri sevindirdi. Edirne'de ihtiyaçlarını karşılamak için çocuklarıyla birlikte alışverişe çıkan vatandaşlar yüz yüze eğitime geçiş kararının hem çocukları hem de kendilerini mutlu ettiğini aktardı.

"OKULLARIN AÇILMASI BİZİM İÇİN DE BİR UMUT OLDU"

İlkokula giden bir oğlu olduğunu söyleyen velilerden Sepil Şinikçi, "Oğlum arkadaşlarına, okula ve öğretmenlerine kavuşacağı için çok heyecanlı. Bu süreç hepimizi yıprattı. Maddi manevi ve ekonomik anlamda hepimizi yıprattı. Okulların açılması bizim için de bir umut oldu. Artık bu sürecin geçeceğini ve daha dikkatli olmamız gerektiğini biliyoruz" dedi.

"MUTLU VE HEYECANLIYIM"

Okulunu ve arkadaşlarını çok özlediğini söyleyen Demir Öz, "Uzaktan eğitim yüz yüze eğitim kadar verimli olmadı. 1.5 yıl evde çok sıkıldım. Dışarı çıkmak okula gitmek istedim. Okullar başlayacak. Arkadaşlarımı, öğretmenlerimi göreceğim için mutlu ve heyecanlıyım" ifadelerine yer verdi.

Demir Öz'ün annesi Aslı Öz, öğrencilerin salgında ara ara okula devam edebildiğini bu nedenle derslerinden geri kaldığını aktardı. Yüz yüze eğitim kararına sevindiklerini belirten Öz, "Çocukların okula giderek eğitim almaları daha verimli oluyor. İnşallah herkes için hayırlı olur" dedi.

Okulunu özlediğini ve yüz yüze eğitim kararına çok sevindiğini belirten Tuana Aklan ise, "Okula gidince ödevlerimi yapacağım. Aslında ödevlerimi bile çok özledim. Tabi okulda maske, mesafe ve hijyene uyacağım" dedi.

"TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARI AŞILANMALI"

Tuana Aklan'ın annesi Hülya Çoğ Aklan da, uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin çok özen gösterdiğini ancak çocukların bazı konularda geri kaldığını anlattı. Türkiye'de aşılamanın çok fazla olduğunu dile getiren Aklan, tüm eğitim çalışanlarının da aşılanması gerektiğini ifade etti.

Çevrim içi eğitimin yüz yüze eğitim kadar yararlı olmadığını vurgulayan öğrencilerden İskender Hüseyinca, "En çok okul ortamını özledim. Okuldaki arkadaşlarımla eğlendiğimiz zamanları özledim. Dersleri öğrenciler olarak sevmesek de dersleri de özledik" dedi.

(Özlem Ceylan/İHA)

Yüz yüze eğitim kararı öğrenciler kadar velileri de sevindirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması Açıklaması
Bakan Özer: '6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün, yüz yüze eğitime başlıyoruz.
Bakan Özer: "6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün, yüz yüze eğitime başlıyoruz.
Son dakika... Bakan Özer: '1 Eylül-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimize yönelik uyum eğitimleri yapılacak.'
Son dakika... Bakan Özer: "1 Eylül-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimize yönelik uyum eğitimleri yapılacak."
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