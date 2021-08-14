Yüz Yüze Eğitim Hakkında Önemli Duyuru | BAU | Bahçeşehir Üniversitesi

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BAU | Bahçeşehir Üniversitesi EN SAP Giriş BAU Hakkında Üniversite Hakkında Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanının Mesajı Rektörün Mesajı Tarihçe Sayılarla Bahçeşehir Vizyon ve Misyon BAU'da Spor Bilgi Edinme Mevzuat Klinik Araştırma Etik Kurulu BAU Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Kurum İç Değerlendirme Raporu Kalite Komisyonu Kararları Kurumsal Geri Bildirim Raporu İlkeler ve Politikalar Yönetim Mütevelli Heyeti Akademik Yönetim Yönetim Kurulu Senato Rektörlük Genel Sekreterlik BAU Global Eğitim Ağı (Foto Galeri) Beşiktaş Güney Kampüsü Beşiktaş Kuzey Kampüsü Galata Kampüsü Göztepe Kampüsü Future Kampüs Çatalca Kampüsü BAU Global Washington DC BAU Global Berlin BAU Global Batum Mentora Toronto Mentora College Medya Fotoğraf Galerisi Video Galeri Basın Odası Akademik Okullar Yabancı Diller Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Fakülte ve Bölümler Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Hukuk Fakültesi İletişim Fakültesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Konservatuvar Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Tıp Fakültesi Yüksek Lisans & Doktora Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim Bilimleri Lisansüstü Programları Ekonomi ve Finans Lisansüstü Programları Girişimcilik ve Pazarlama Lisansüstü Programları Hukuk Lisansüstü Programları İletişim Lisansüstü Programları İşletme Lisansüstü Programları Mühendislik Lisansüstü Programları Sağlık Lisansüstü Programları Sanat ve Tasarım Lisansüstü Programları Sosyal Bilimler Lisansüstü Programları Uluslararası Siyaset Lisansüstü Programları Yönetim Lisansüstü Programları Araştırma Merkezleri Araştırma ve Uygulama Merkezleri Uluslararası Akademik İlişkiler Araştırma Aday Öğrenci International Offices International Organization International Organization International Students International Students Erasmus & Exchange Students Erasmus & Exchange Students Öğrenci Haberler BAU Türkiye BAU Dünya Kurumsal Haberler Yüz Yüze Eğitim Hakkında Önemli Duyuru Sevgili BAU ailesi,

Son zamanlarda COVID-19 ile mücadelemizdeki gelişmeler, özellikle aşılara erişim olanağının artması bizim için umut vericidir. Ülkemizde 18 yaş ve üzeri kişilerin de kapsama alınmasıyla birlikte artık öğrencilerimiz, öğretim üyelerimiz ve çalışanlarımızın kampüslere dönme konusunda hazır hale geldiğini düşünüyoruz. Bu yeni durum, tüm öğrenci, öğretim üyesi ve çalışanlarımızın öğretim, öğrenme, çalışma ve birbirleriyle etkileşim kurma olanaklarını bulacakları kampüslerimize fiziki olarak dönmeleri için bize yeterli güveni vermektedir.

Büyük bir mutlulukla söylemeliyiz ki 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemimizi, 27 Eylül 2021 (Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi), 4 Ekim 2021 (Hazırlık Okulu) ve 11 Ekim 2021 (Diğer Fakülteler) tarihleri itibariyle kampüslerimizde yüz yüze eğitimle başlatmaya karar vermiş bulunuyoruz.

Bu kararımız, Yükseköğretim Kurulu'nun kararlarıyla tamamen uyum içerisindedir. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği önlemlere ve bünyemizdeki tıp, sağlık ve hukuk uzmanlarımızın tavsiyelerine kesin surette bağlı kaldığımızı ve kalacağımızı belirtmek isteriz.

Kararlarımız ilgili devlet kurumlarından gelecek öneri ve düzenlemeler çerçevesinde güncellenebilecektir. BAU ailesinin aşı konusundaki hassasiyeti yukarıda açıklanan kararımız konusunda ilerleyebilmemizi daha da kolaylaştıracaktır.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü

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Kaynak: Habermetre