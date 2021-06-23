Yusufeli Barajı, Antalya büyüklüğünde şehri aydınlatacak
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Yusufeli Barajı, Antalya büyüklüğünde şehri aydınlatacak

Yusufeli Barajı, Antalya büyüklüğünde şehri aydınlatacak
Demirören Haber Ajansı / Nusret Durur - Haberler | Güncel

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yükseği olacak Yusufeli Barajı yıl sonunda tamamlanıyor.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yükseği olacak Yusufeli Barajı yıl sonunda tamamlanıyor. Barajın yüklenici firması Limak Holding Genel Müdürü Mustafa Baştürk, "Yıllık enerji üretim kapasitesi 1 milyar 888 milyon KWH olacak. Ürettiğimiz enerji en az Antalya büyüklüğünde bir şehrimizi aydınlatacak kadar bir enerji sağlayacak" dedi.

Yusufeli ilçesinde yapımı sürdürülen, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, yıl sonunda tamamlanıyor. Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013'te dönemin başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferansla temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi'nde aralık ayında su tutulmaya başlanacak. Barajda 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türk mühendislerce inşa edilen baraj, ülke ekonomisine yıllık 2 milyar TL katkı sağlayacak.

'SU TUTMA ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ'

Yusufeli Barajı'nın yüklenici firması Limak Holding Genel Müdürü Mustafa Baştürk, barajda sona gelinen çalışmalarla ilgili bilgi vererek, "Topoğrafik ve jeolojik olarak zor bir lokasyonda, süresinden önce bitirilen dünyanın 3'üncü, Türkiye'nin en yüksek baraj projesidir. Bu baraj dünyanın en zor 3 barajından biri olan projedir, gövde betonunun bitirilmesi ve yolların tamamlanmasının sonrasında su tutma çalışmalarına başlayacağız. İşin planlaması, işin projelendirilmesi, uygulama metodu yapımındaki başarının nedeni; 27 baraj bitirmenin tecrübesi, personelin uzun süre birlikte çalışması, uyum, iş güvenliği, disiplinli, kalite yönetimi, DSİ ve firmamızın üst yönetimlerinin uyumlu çalışmasıdır. Süre kazanımından dolayı milli ekonomiye katkı, maliyetlerin düşürülmesine önemli bir etkisi olmuştur. Türk mühendisliğinin ve müteahhitliğinin gururu bir projedir. Yıllık enerji üretim kapasitesi 1 milyar 888 milyon KWH, bu sayede ülke ekonomisine yıllık 250 milyon dolar katkı sağlayacak. Ürettiğimiz enerji en az Antalya büyüklüğünde bir şehrimizi aydınlatacak kadar bir enerji sağlayacaktır. Bu inşaat faaliyetlerini tamamlamak için sahada 100'ü mühendis, toplamda 4 bin 500 personel olmak üzere diğer destek personelle birlikte 6 binin üzerinde personel çalıştırıyoruz" diye konuştu.


Yusufeli Barajı, Antalya büyüklüğünde şehri aydınlatacak
Yusufeli Barajı, Antalya büyüklüğünde şehri aydınlatacak
Yusufeli Barajı, Antalya büyüklüğünde şehri aydınlatacak
Yusufeli Barajı, Antalya büyüklüğünde şehri aydınlatacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nusret Durur

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