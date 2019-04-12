Yusufeli 2 Haziran'da sandık başına gidiyor

CHP Yusufeli Belediye başkan adayı Barış Demirci:

"Davamız Yusufeli"

AK Parti Yusufeli Belediye Başkan adayı Eyüp Aytekin:

"AK Parti olarak seçimden kaçar bir yanımız asla olmadı, bundan sonra da olmaz"

ARTVİN - YSK Artvin'in Yusufeli ilçesinde, CHP'nin kısıtlılığı (oy kullanma yetkisi olmayan) bulunan kişilerin oy kullandığı gerekçesiyle yaptığı itirazı kabul ederek seçimlerinin yenilenmesine karar vermesinin ardından ilçede AK Parti ve CHP seçim çalışmalarına bugünden başladı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerde AK Parti adayı Eyüp Aytekin, 3 oy farkla seçimi önde bitirmiş, CHP adayı Barış Demirci ise seçimi ikinci sırada tamamladı. CHP, kısıtlılığı bulunan 4 seçmenin oy kullandığı gerekçesiyle YSK'ya itirazda bulundu. İtiraz YSK tarafından iki kısıtlı seçmenin oy kullandığı kabul gördü, ilçede seçimlerin yenilenmesine karar verildi.

CHP Yusufeli adayı Barış Demirci parti binası önünde basın açıklaması yaparak kararı üyeleriyle paylaştı. Demirci yaptığı açıklamada, seçim sonrası zorlu bir süreç geçirdiklerini ifade ederek bu sürece destek veren herkese teşekkür etti.

İYİ Parti ile kurulan ittifak kapsamında CHP'nin adayı olarak herkesi Yusufeli menfaatleri çatısı altında toplanmaya davet ettiğini kaydeden Demirci, "İnsanlar bize güvendi, inandı. Almış olduğumuz netice bu güvenin neticesidir" dedi.

"Bir zafer elde etmiş değiliz sadece yeni bir ufuk açtık"

Hiç kimseyi kötülemeden, ötelemeden siyaset yaptığını kaydeden Demirci seçim sonrası bilgi kirliği oluştuğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Seçim akşamı bizler 2 saat seçimi kazandık diye sevindik. AK Parti ekibi de seçimi kaybetti diye üzüldü. Islak imzalar geldiğinde aradaki farkın AK Parti lehine 3 olduğunu gördük. Seçim kuruluna 4 oy pusulasının kaybolduğu itirazlarımızı yaptık. İlçe seçim kurulu reddetti. İl Seçim Kurulu reddetti. Yüksel Seçim Kurulu da kayıp pusulaların seçmenin cebinde götürülmesi ihtimali de muhtemeldir diyerek reddetti. Bizler bu kararları haklı bulmuyoruz. Nasıl ki seçmenin cebinde götürme ihtimali var kaybolma ihtimali de var."

Devamındaki süreçte İl Seçim Kurulu'nun iki adet zarfın usulsüz yakıldığını tespit ettiğini ve bu durumun Yüksek Seçim Kurulunca da onaylandığını anlatan Demirci, "YSK dedi ki bu iki adet zarfın usulsüz yakıldığı sabittir. Dolayısı ile bir adet daha usulsüzlüğün tespiti halinde seçimlerin yenilenmesine gidileceği açıktır. Son olarak Yusufeli'nde kısıtlı olan, Türk Medeni kanununun 405. maddesi kapsamında kısıtlı olan mahkeme tarafından kesinleştirilmiş 2 adet kısıtlıya oy kullandırıldığının tespiti ile yapmış olduğumuz müracaat YSK tarafından kabul edildi. Seçimlerin yenilmemesine gidildi. Geldiğimiz noktada 2 Haziran'da seçimler var. Bir zafer elde etmiş değiliz yeni bir sayfa açtık. Yusufeli'nin bize gösterdiği teveccühün ciddi anlamda savunmasını yaptık. 10 gündür bu süreci takip ettik ve geldiğimiz noktada 2 Haziran'da yeniden seçimler yapılacak. Bu süreçte yanımızda olan herkese teşekkürlerimizi sunuyorum. Davamız Yusufeli. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Elini sıkmadığımız kapısını açmadığımız kimse kalmayacak" ifadelerini kullandı.

"İsterse 10'defa olsun, seçime gireriz"

AK Parti Yusufeli Belediye Başkan adayı Eyüp Aytekin yapığı açıklamada, "AK Parti olarak Yusufeli Teşkilatı olarak seçimden kaçar bir yanımız asla olmadı, bundan sonrada olmaz. Olağan süreçte kurulların yapmış olduğu hataların altını çizerek, gelecekte yapılacak bir seçime gölge düşürmek kastında falan değiliz. Meseleye de öyle bakmıyoruz. İsterse 10 defa olsun Yusufelin'de seçime gireriz. Seçimleri kazanırız veya kaybederiz. Kazanmak için elimizden ne gelen varsa onları yaparız. Süreç içerisinde Yusufeli'ne yapıştırılmaya çalışılan her birimizin rahatsız olduğu Yusufeli'nde oy çalınması tamamıyla asparagas ve yalandır. Bütün bunları yayanları söyleyenleri şiddetle kınıyorum. Seçimin sandık kurullarında yapılırken herhangi hukuksuzluk tespit edilememiştir. Dolayısıyla Yusufeli'nde kimsenin gelip de 'hak hukuk adalet arıyoruz' diyerek sokaklarda yürümenin ne hakkı, ne de haddi vardır. Çünkü burada bir haksızlık hukuksuzluk yoktur. Bu bir seçimdir. Herkes hukuki bütün süreçleri kullanabilir itirazlarını savunabilir. Ancak kazanılmış bir seçimi kurulların gerekli yeterli inceleme apmadığından dolayı tekrarına gidiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah arifeyi de bayramı da görüp bu zaferi birlikte yaşayacağız" dedi.

Kaynak: İHA