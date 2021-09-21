YÜRÜYEN KÖŞK KUPASI ETKİNLİĞİ 23 EYLÜLDE BAŞLIYOR - Haberler
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YÜRÜYEN KÖŞK KUPASI ETKİNLİĞİ 23 EYLÜLDE BAŞLIYOR

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YÜRÜYEN KÖŞK KUPASI ETKİNLİĞİ 23 EYLÜLDE BAŞLIYOR

YÜRÜYEN KÖŞK KUPASI ETKİNLİĞİ 23 EYLÜLDE BAŞLIYORYalova Belediyesi, 23-25-26 Eylül tarihleri arasında TİGEM 1. Kapı Tatilpark tesislerinde "Yürüyen Köşk Kupası" isimli etkinlik düzenleyecek.

YÜRÜYEN KÖŞK KUPASI ETKİNLİĞİ 23 EYLÜLDE BAŞLIYOR

Yalova Belediyesi, 23-25-26 Eylül tarihleri arasında TİGEM 1. Kapı Tatilpark tesislerinde "Yürüyen Köşk Kupası" isimli etkinlik düzenleyecek. Yalova'da ilk kez düzenlenecek etkinlikte kürek yarışı, plaj futbolu ve plaj ayak tenisi gibi sporlar yapılacak. Etkinlikler saat 10. 00 ile 16. 00 arasında gerçekleşecek. 23 Eylül saat 10. 30 da Yürüyen Köşk iskelesinden kürek yarışı etkinliği başlayacak. Etkinliğe, İznik Belediyesi, YABELTAŞ A. Ş., Yalova Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Veteranlar Futbol Ligi ile Yalova Balık Adamları ve Su Sporları Kulübü katılacak.

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Haber: YÜRÜYEN KÖŞK KUPASI ETKİNLİĞİ 23 EYLÜLDE BAŞLIYOR - Haberler
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