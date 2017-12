Yürüyemez" Denen Genç Sporla Hayata Tutundu

EYÜP ELEVÜLÜ - Ordu'da felç olduktan sonra doktorların "yürüyemez" dediği Emre Yurdakul, spor yaparak öğrendiği vücut egzersizleriyle yaşama yeniden tutundu.



Altınordu ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Yurdakul, bir süre cankurtaranlık yaptıktan sonra elektrik tesisatı işi ile uğraşmaya başladı.



Yurdakul, haziran ayında tatil için geldiği memleketi Ordu'da arkadaşlarıyla serinlemek için denize gitti.



Yaklaşık 4 metre yüksekten denize atlayan Yurdakul, yere çakılması sonucu boynunda meydana gelen kırıklar nedeniyle felç oldu. Vücudu hareketsiz hale gelen Yurdakul, ameliyatın ardından fizik tedavi görmeye başladı.



Doktorların ailesine "yürüme şansı yok" dediği Yurdakul, tavsiye üzerine fizik tedavinin yanında spor salonuna gitmeye karar verdi.



Emre Yurdakul, yaklaşık 3 ay önce ailesinin yardımıyla salona gitmeye başladı. Yürüyemeyen ve vücudunu hareket ettiremeyen Yurdakul, eğitmenler eşliğinde yeniden yürümeyi, el ve kollarını hareket ettirmeyi öğrendi.



Haftanın 5 günü yaptığı spor sayesinde havlu bile tutamadığı elleriyle ağırlık çalışmaya başlayan Yurdakul'un en büyük hayali ise arkadaşlarıyla halı sahada tekrar futbol oynamak.



"Yürüyemeyeceğim söylenmiş"



Yurdakul, yüksekten denize atladığını ancak boynunun iki yerden kırıldığını belirterek, boynunun aşağısının, el ve ayaklarının hareketsiz kaldığını anlattı.



Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde ameliyat olduğunu ve sonrasında bir ay boyunca hareketsiz şekilde yattığını aktaran Yurdakul, Samsun'da bir ay özel bir merkezde yatılı olarak fizik tedavi gördüğünü söyledi.



Ordu'da da özel bir hastanede yaklaşık 2 ay fizik tedavi aldığını söyleyen Yurdakul, doktorunun tavsiyesi üzerine yazıldığı spor salonunda tekrar vücudunun gelişimini sağladığını dile getirdi.



Yurdakul, doktorlarına ve spor eğitmenlerine kendisiyle yakından ilgilendikleri için teşekkür ederek, "Spora ilk başladığımda merdivenleri çıkamıyordum. Herhangi bir aletle çalışamıyordum. Hareket edebilme adına lastikle ve yürüme bandında çalıştım. Günden güne çalışmalarımızı artırarak bugünlere kadar geldik. Eskisi gibi değilim ama inşallah bu durumları aşacağız." dedi.



Doktorların, her şeye hazırlıklı olmak adına en kötüsünü de söylediklerine dikkati çeken Yurdakul, "Yaşayacağım ama yürüyemeyeceğim söylenmiş. Benim haberim yoktu. Bana 'iyisin, iyi olacaksın' deniyordu ama her zaman öyle söylenmiş. Tabii tedavinin olması, tedaviye benim vücudumun karşılık vermesi önemliydi." diye konuştu.



Spora ilk etapta lastik yardımıyla vücudunun hareket ettirmesini sağlayarak başladığını ve kullanamadığı sağ eli için çalışmalar yaptığını anlatan Yurdakul, yürüme üzerine yaptığı egzersizlerin ardından zamanla çalışma şeklini geliştirdiğini ifade etti.



"Yeniden doğmuş gibi olmuştum"



Yurdakul, yürümeyi, yemek yemeyi vücudunun unuttuğunu, elini ve kolunu kullanamadığı için bunları çalışarak vücuduna öğrettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Yeniden doğmuş gibi olmuştum. Birçok şeyi yapamıyorsun, vücudun unutmuş. Bunları öğretmek, yemek yerken elinin titremesi, adım atarken düşecek gibi olmak. Bunları vücuda tekrardan öğretmek zorunda kaldık. Hastanede yattığım sürede kaslarımın küçüldüğünü ben de hissediyordum. Kilo kayıpları olmuştu. Enfeksiyonlarla uğraşmak zorunda kalmıştık. Allah'a şükür şimdi iyiyim."



Yurdakul, eskiden futbol oynamayı çok sevdiğini aktararak, "Mutlaka arkadaşlarımla halı saha maçlarına giderdim ama şu anda gidemiyorum. Vücudum unutmuş, yapamıyorum. En büyük hayalim halı saha maçlarına geri dönmek." dedi.



Spor eğitmeni Doğan Erdoğan ise gencin spora başladığında merdivenleri çıkmada zorluk ve bazı fonksiyonlarını yerine getirmede sıkıntı yaşadığını belirtti.



Erdoğan, Yurdakul'a her şeyi yeniden öğrettiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:



"Olay sonrası hareketsiz bir şekilde iki ay yatmıştı. Hem kaslar bütün fonksiyonları unutmuş hem de beyin olarak unutmuştu. Yürümeyi, tutmayı, çekmeyi, itmeyi ona yeniden öğrettik. Hafif ve boş ağırlıklarla, lastiklerle başladık. Yavaş yavaş vücut, kaslar kendisini toparladıkça lastiği bırakıp normal ağırlığa geçtik. Hareketlerimiz arttı. Salonumuza bile gelmekte zorlanıyordu, şu an çok rahat bir şekilde merdiven çıkabiliyor, yürüyüş fonksiyonları yerine geldi. Şimdi rahat bir şekilde lastiği elinde tutabiliyor, çekebiliyor."



"Kendisi tek başına artık merdivenleri inip çıkabiliyor"



Hastanın tedavi olduğu Medical Park Ordu Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünde görevli Doç. Dr. Özcan Hız, ilk muayenede hastanın kollarında hiçbir hareket olmadığını, bacaklarında ise minimal hareket gözlemlendiğini söyledi.



Hız, hastanın belli bir aşamaya kadar gelebileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirterek, "En fazla tekerlekli sandalyede kalabilir, onunla hayatını devam ettirebilir diye düşündük." ifadelerini kullandı.



Genç olması nedeniyle hastanın daha donanımlı merkezlere gitmesi gerektiği üzerinde bir planlama yaptıklarını aktaran Hız, robotik bir cihaza bağlanması amacıyla Yurdakul'un Samsun'da tedavisinin devam ettiğini dile getirdi.



Hız, bacak hareketleri ve oturabilme konusunda iyileşmelerin gerçekleştiğine işaret ederek, "Bu süre içerisinde ayağa kalkabildiğini, birkaç adım atabildiğini öğrendik. Bu bize ilginç geldi. Tabii bunlar nadiren gördüğümüz durumlar." dedi.



Tedavinin iyi sonuçlanmasıyla hastanın bardak tutabilmeye ve çatalla yemek yemeye başladığını anlatan Hız, Yurdakul'un gelinebilecek en iyi noktada bulunduğunu, şimdiye kadar boyun yaralanmaları içerisinde iyileştiğini gördüğü nadir hastalardan olduğunu vurguladı.