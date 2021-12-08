Yurttaki satırlı cinayetin şüphelisi, kontrollerini 4 aydır yaptırmamış (2) - Haberler
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Yurttaki satırlı cinayetin şüphelisi, kontrollerini 4 aydır yaptırmamış (2)

Yurttaki satırlı cinayetin şüphelisi, kontrollerini 4 aydır yaptırmamış (2)
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel

TUTUKLANDIAntalya'da üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'u, özel öğrenci yurdu yemekhanesinde vahşice öldüren aşçı İhsan Güney, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANTALYA (DHA) - TUTUKLANDI

Antalya'da üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'u, özel öğrenci yurdu yemekhanesinde vahşice öldüren aşçı İhsan Güney, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güney, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.


Son dakika haberleri | Bangladeş'te 2019'da üniversite öğrencisini öldüren 20 kişi idama çarptırıldı

Son dakika haberleri | Bangladeş'te 2019'da üniversite öğrencisini öldüren 20 kişi idama çarptırıldı

 Valilikten öğrenci yurdundaki korkunç cinayetle ilgili açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş

Valilikten öğrenci yurdundaki korkunç cinayetle ilgili açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş

 Antalya'da öğrenci yurdunda vahşet! Öğrencinin kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum

Antalya'da öğrenci yurdunda vahşet! Öğrencinin kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Son Dakika Haberleri

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