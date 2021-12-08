Yurttaki satırlı cinayetin şüphelisi, kontrollerini 4 aydır yaptırmamış (2)
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel
TUTUKLANDIAntalya'da üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'u, özel öğrenci yurdu yemekhanesinde vahşice öldüren aşçı İhsan Güney, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ANTALYA (DHA) - TUTUKLANDI
Antalya'da üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'u, özel öğrenci yurdu yemekhanesinde vahşice öldüren aşçı İhsan Güney, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güney, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Son Dakika Haberleri
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