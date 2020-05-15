Yurtta kalan infaz koruma memurlarına iftar verildi
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Yurtta kalan infaz koruma memurlarına iftar verildi

Mardin'in Midyat ilçesinde, M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli infaz koruma memurlarına iftar verildi.

Yurtta kalan infaz koruma memurlarına iftar verildi
15.05.2020 09:30 | Son Güncelleme: 15.05.2020 09:30

Mardin'in Midyat ilçesinde, M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli infaz koruma memurlarına iftar verildi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir aydır yurtta kalan infaz koruma memurları için iftar programı düzenlendi.

Sosyal mesafe kuralına uyularak yurtta düzenlenen program moral verdi.

Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz yaptığı konuşmada, koronavirüs salgını hastalık sebebiyle ülkenin zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

"Bir ayı aşkın süredir ailelerinizden uzakta ve özveriyle görev yapıyorsunuz. Bu süreç içerisinde cezaevi çalışanları olarak sizlere büyük bir görev düştü." diyen Akkiraz, şunları kaydetti:

"Midyat M Tipi Kapalı ve Açık Cezaevinde gerek hükümlü ve tutuklular gerekse personeller arasında herhangi bir hastalığa rastlanılmadı. İnşallah bir an önce bu koronavirüs salgınından kurtuluruz."

Başsavcı Akkiraz, iftarın ardından, infaz koruma memurlarının sorunlarını dinledi, görüş alışverişinde bulundu.

Cezaevi Müdürü Mikayil Mahmat ise bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan Başsavcı Akkiraz'a, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Ataş'a ve Cezaevi Savcısı Gürol Yıldız'a teşekkürlerini iletti.

İftar programına Midyat Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Ataş, Cezaevi savcısı Gürol Yıldız, savcılar, hakimler de katıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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