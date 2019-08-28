Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

28.08.2019 08:34
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu ve açık 30


İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31


İzmir: Az bulutlu ve açık 37


Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32


Adana: Parçalı ve az bulutlu 36


Antalya: Az bulutlu ve açık 38


Samsun: Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri sağanak yağışlı 29


Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 27


Erzurum: Parçalı bulutlu 27


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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