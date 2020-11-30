Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara Bölgesi'nde yağmur ve sağanak yağmur etkili olacak. Vatandaşlar olumsuz şartlara karşı uyarılırken, yağmurun akşam saatlerinde etkili olacağı aktarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

4 BÖLGE İÇİN YAĞMUR UYARISI

Yurdun güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Antalya ve Isparta çevreleri ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DON UYARISI YAPILDI

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

KUZEY EGE İÇİN FIRTINA UYARISI

Ege Denizi'nin kuzeyinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL İÇİN AKŞAM SAATLERİNDE YAĞMUR UYARISI

Marmara Bölgesi için beklenen sağanak yağışların İstanbul ve çevresinde etkili olacağı aktarıldı. Yağışların akşam saatlerinde başlayacağı tahmin edilirken, vatandaşlar olumsuz şartlara karşı uyarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı