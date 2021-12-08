14 ilde eş zamanlı lüks araç operasyonu! Milyon dolarlık otomobillere el konuldu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce Türkiye'ye turistik kolaylıklar kapsamında getirilen, süresi içinde yurt dışına çıkarılmayan ve yurt içinde usulsüz kullanılan yabancı plakalı lüks araçlara ve sahiplerine yönelik 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda milyon dolarlık değeri olan 13 araca el konuldu.

14 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Taşıtların ülke içinde olup olmadığını, şoförün ülkeden çıkış yapıp yapmadığını araştıran ekipler, şüpheli araç ve kişileri tespit etti. Araç ile kişilerin adres ve konum tespitinin ardından operasyon başlatıldı. Bu kapsamda İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Edirne, Mersin, Adana, Hatay, Muğla, Aydın, Samsun, Trabzon ve Artvin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İDARİ VE ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyonun ardından yasalara aykırı olarak yurt içinde kullanılan, lüks otomobillerin de olduğu 13 otomobile el koyuldu. Operasyonlarda ele geçirilen araçların kullanım durumuna göre sahipleri hakkında, 'Gümrük Kanunu'nu ihlal'den idari işlem ya da 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nu ihlal 'den adli işlem gerçekleştirildi.

MÜLKİYETİ KAMUYA GEÇİRİLEBİLECEK

İdari işleme konu araçlar öngörülen para cezası ödenerek yurt dışına çıkarılabilirken, adli işleme konu araçlar, yargılama sonucunda mülkiyeti kamuya geçirilerek satılabilecek. Bakanlık yetkilileri, bu tür araçlara yönelik operasyonların süreceğini bildirdi.

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Son Dakika Haberleri

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