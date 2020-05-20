Yurt dışında en çok izlenen Türk dizileri hangileridir? Avrupa'dan Ortadoğu'ya, Amerika'dan Balkanlar'a kadar birçok ülkede izlenme rekorları kıran Türk diziler dünyada sosyal hayatın bir parçası oldu. 70'ten fazla ülkede izlenen Türk yapımı diziler toplamda 500 milyon seyirci tarafından izlendi.

Orta Doğu ve Balkanlar'dan tutun da Güney Amerika'dan Avrupa'ya kadar adeta yedi cihanı fetheden kısaca yurt dışında en çok izlenen Türk dizilerini sizler için derledik. İşte, Yurt dışında en çok izlenen Türk dizileri!

1. MUHTEŞEM YÜZYIL

Muhteşem Yüzyıl listesin birinci sırasında yerini aldı. Dizi sayesinde ünlenen oyuncular, isimlerini dünyaya duyurdu.

2. EZEL

Müthiş senaryo ile birleşen Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere'nin oyunculuğu, Güney Amerika ülkelerinden Balkanlar'a kadar pek çok ülkede ilgiyle izlendi.

3. AŞKI MEMNU

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu, final bölümünden sonraki devam bölümlerinde de ilgiyle izlenmeye devam edildi.

4. SILA

Özellikle Avrupa ve Arap ülkelerinde ilgiyle izlenen Sıla, bu bölgelerde gösterdiği başarıyı Güney Amerika ülkelerinde de gösterdi. Başrol Cansu Dere, dizinin yayınlandığı ülkelerde Hollywood yıldızları gibi popüler oldu.

5. ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Suudi Arabistan, Mısır ve Yunanistan gibi ülkelerde çok popüler hale geldi.

6. FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE

Toplumsal yapı olarak Türkiye'ye benzeyen Güney Amerika ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere Hindistan ve Pakistan'da Fatma Gül'ün Suçu Ne dizisi izlenme rekorları kırdı.

7. MEDCEZİR

Yurtdışında ilgiyle izlenen Türk dizlerinden olan Medcezir, Letonya, Litvanya,İrna, Gürcistan, Pakistan, Bulgaristan, Şili, Romanya ve birçok Arap ülkesinde reyting rekorları kırdı.

8. BİNBİR GECE

Binbir Gece dizisi Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinde ilgiyle izlendi.Şili, Kolombiya, Peru, Macaristan, Endonezya, Rusya ve Polonya bu ülkelerden sadece birkaçı.

9. PARAMPARÇA

Paramparça henüz tamamlanmadan yabancı ülkelere satılmasıyla farklı bir hikayeye sahip. Makedonya, Hırvatistan, Romanya, Yunanistan, Arjantin, Brezilya ve Şili yayınlandığı ülkeler arasında yer alıyor.

10. GÜMÜŞ

Ortadoğu'da Kıvanç Tatlıtuğ ve Songül Öden'i meşhur eden Gümüş dizisinin finalini 85 milyon kişi izledi. Dizinin tekrar bölümleri de ilgiyle izleniyor.

11. ADINI FERİHA KOYDUM

Pakistan, İran, Ukrayna, İran ve Sırbistan gibi ülkelere satılanAdını Feriha Koydum, bu ülkelerde reyting rekorları kırdı. Dizinin bazı bölümler Pakistan ve Hindistan'da 10 milyondan fazla kişi seyretti.

12. AŞK VE CEZA

Nurgül Yeşilçay ve Murat Yıldırım'ın uluslararası alanda meşhur eden Aşk ve Ceza, 50'den fazla ülkeye satıldı ve bu ülkelerde başarılı grafik yakaladı.

13. KURTLAR VADİSİ PUSU

Yurtdışında Türkiye'deki kadar ilgi görmeyen Kurtlar vadisi Pusu, Arap Emirlikleri, Filistin Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Bulgaristan gibi ülkelerde ilgiyle izlendi.

14. İFFET

Türkiye'de aradığı ilgiyi bulamayan İffet, Romanya Afganistan, Makedonya, İran, Arnavutluk, Gürcistan, Bosna Hersek, Kosova, Pakistan ve Hırvatistan gibi ülkelerde seyircinin ilgisini çekti.

15. ASİ

Arap ülkelerinde büyük ilgi gören Asi, 60'dan fazla ülkeye satıldı. Monte Carlo Televizyon Festivali'nde adını duyuru dizi en iyi pembe dizi düşünen aday gösterildi.

16. DİLA HANIM

2 sezon yayınlanan Dila hanım, Ukrayna, Gürcistan, Kazakistan, Sırbistan, Slovakya ve Kosova gibi ülkelerde yoğun ilgi gördü.

17. KARADAYI

Uluslar arası alanda çeşitli ödüllere aday gösterilen Karadayı, Bahreyn, Katar, Hırvatistan ve Pakistan gibi ülkelerde yayınlandı.