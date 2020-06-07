Yurdaer Şahin: "Her krizde fırsat vardır"
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Yurdaer Şahin: "Her krizde fırsat vardır"

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, korona virüs sürecinde dayanışmanın ön plana çıktığını söyleyerek, "Ya birlikte var olacağız yada birer birere yok olacağız" dedi.

Yurdaer Şahin:
07.06.2020 09:15 | Son Güncelleme: 07.06.2020 09:18

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, korona virüs sürecinde dayanışmanın ön plana çıktığını söyleyerek, "Ya birlikte var olacağız yada birer birere yok olacağız" dedi.

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Korona virüs sürecine değinen Şahin, "Bu süreç bize birçok şey öğretti. Virüs belası sadece ülkemizin değil tüm dünyanın başına bela oldu. Ama farklı şeyleri de gündeme getirdi. Bunlar; en kıymetli şeyin sağlık olduğunu anladık. Yine en önemli şeylerin gıda ve yardımlaşma olduğunu toplum olarak anladık. Önemli olan bu süreçten bir ders çıkarabilmek. Kriz yönetimi maalesef çok başarılı geçmedi ancak buna şükrediyoruz. Birçok vatandaşımızla görüştüğümüzde sağlıklarının iyi olduğunu öğrenince mutlu oluyoruz. Her krizde fırsat vardır. Dolayısıyla krizlerden fırsat çıkarmak, bunlardan olumlu sonuçlar almak çok önemli. Dolayısıyla bizim de krizden çıkaracağımız fırsat öncelik üretimimizi artıracağız, dayanışmamızı, yardımlaşmamızı artıracağız. Dolayısıyla ya birlikte var olacağız, ya da birer birer yok olacağız. Bunu gösterdi. Çıkış yolunu yardımlaşma olarak gördük. Israrla tarıma değinmiştik. Dünyanın en büyük ihtiyacının tarım ürünleri olduğunu gördük bu süreçte. İnsanların gıdası, beslenmesi üretime bağlı olduğunu gösterdi. Bu sürecin inşallah bir an önce sona erip ülkemizin ve dünyanın normalleşmesi çok önemli" ifadelerini kullandı.

Korona virüs tehlikesinin geçmediğini kaydeden Şahin, "Vatandaşımıza da uyarıda bulunmak istiyorum. Bu tehlikeden kurtulmuş değiliz, lütfen dikkat diyoruz. Üzülerek gördüm ki otobüslerin, tramvayların dolmuş, çarşının, pazarın çok kalabalık bir şekilde insanların yakın mesafede temas ederek hareket ettiklerini fark ettik. Aman dikkat diyoruz, halen süreci bitirmiş değiliz. Lütfen sosyal mesafemizi koruyarak, daha dikkatli işlerimizi yürütmeye çalışalım. Yine bu süreçte mağdur olan, işinden, ekmeğinden olan birçok vatandaşımız, insanımız var. Bunlara yeterli miktarda yardım eli uzanmadı. Bunu bir şekilde yardımlaşmayla aşmaya çalıştık ama özellikle Kayseri belediyesinin bu konuda çok yetersiz kaldığını gördük. Daha çok insana dokunmaları, daha çok hizmet ulaştırmaları gerekiyor böyle bir süreçte. Bütün imkanları vatandaşa yardım yönünde kullanmaları gerekirdi. Maalesef Kayseri belediyelerimiz bunları başaramadılar. İnşallah bu süreci sağlıklı, sıhhatli bir şekilde geçeriz de yeniden normalleşmenin yolunu açmış oluruz. Bütün vatandaşlarımıza sağlık, sıhhat ve virüssüz günler diliyorum" dedi.

Kongre süreci

Partisinin kongre sürecini değerlendiren Yurdaer Şahin, "Biz de normalleşme yolunda birtakım adımlar attık. Ertelenen il ve ilçe kongrelerimizin tarihlerini belirledik. Sosyal mesafe kurallarını koruyarak kongrelerimizi Allah kısmet ederse bu ay içerisinde gerçekleştirmiş ve bitirmiş olacağız. Bu hafta Melikgazi ilçemizin kongresi var, önümüzdeki hafta başkanlığını yaptığım Kocasinan ilçemizin kongresi var. Bütün partililerimizi davet ediyorum. Bayram ve şenlik havasında kongrelerimizi sosyal mesafe kurallarını uygulayarak sağlıklı, sıhhatli bir şekilde bitirmeyi hedefliyoruz. Artık yavaş yavaş normalleşmeye geçmemiz gerekiyor. Çünkü artık ne esnafımızın, ne çalışanımızın ne de devletimizin bu süreci daha fazla götürebilme ihtimali kalmadı. Esnaf zor durumda, yapılan yardımlar yetersiz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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