Yunusemre Kaymakamı Kantay'dan Başkan Ergün'e Ziyaret

YUNUSEMRE, MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay'ı ağırladı. Yeni belediye hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Kantay, Yunusemre ilçesindeki çalışmalarla ilgili de teşekkürlerini iletti.

Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyaretinde bulundu. Yeni belediye hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Kantay, Yunusemre ilçesindeki çalışmalarla ilgili de teşekkürlerini iletti. Ziyareti nedeniyle Kaymakam Kantay'a teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, yeni hizmet binasının ihtiyaç olduğunu ifade ederek, uzun yıllar hizmet verecek güzel bir binayı Manisa'ya kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Manisa'nın 17 ilçesinde vatandaşların ihtiyacı olan proje ve hizmetleri hayata geçirmek için durmaksızın çalıştıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Ergün, kurumlarla istişare ve işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

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