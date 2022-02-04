Yunusemre Belediyespor ikinci devreye hazır

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 2. Grup'ta mücadele eden Yunusemre Belediyespor Futbol A Takımı, ikinci devre hazırlıklarını tamamladı.

Ligin ikinci devresinin ilk haftasında 6 Şubat Pazar günü saat 14.00'da Hacırahmanlıspor'u (Saruhanlı FK) konuk edecek olan mavi beyazlı ekipte tek hedef galibiyet. Teknik Direktör Mahmut Taşkın, ikinci yarı müsabakaları öncesinde açıklamalarda bulundu. Hacırahmanlı maçına iyi hazırlandıklarını belirten Taşkın, sahadan 3 puanla ayrılıp ligde yeniden yukarıya tırmanmak istediklerini söyledi. İkinci yarıya aile ortamında çalışarak moralli şekilde hazırlandıklarını kaydeden Taşkın, "Yaklaşık 40 günlük bir çalışma sürecimiz oldu. 6 oyuncumuzun yerine 6 oyuncuyu kadromuza kattık. Süreç bizim için iyi geçti. Yeni gelenler de takıma uyum sağlayıp adapte oldu. Hacırahmanlı takımı iyi ve iddialı bir takım. Maça çok iyi hazırlandık. Kırılma maçı olarak gördüğümüz maçtan 3 puanla ayrılmamız halinde önümüzün yeniden açılacağını düşünüyoruz. İlk haftalara seri galibiyetlerle başlayıp liderle aramızdaki 8 puanlık farkı eritmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

Öte yandan teknik heyet ve futbolcular, Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Vural'ın organize ettiği yemekte moral depolarken, yemeğin ardından da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" sinema filmini izleyerek stres attı. - MANİSA