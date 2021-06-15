Yunuseli trafiğine nefes aldıracak hamle

Bursa trafiğinin rahatlatılması ve konforlu ulaşımın sağlanması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yoğun konutlaşmanın olduğu Yunuseli bölgesinde önemli çalışmayı hayata geçirdi.

Bursa trafiğinin rahatlatılması ve konforlu ulaşımın sağlanması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yoğun konutlaşmanın olduğu Yunuseli bölgesinde önemli çalışmayı hayata geçirdi.

Bursa'nın en çok konuştuğu trafiği sorununun çözümü için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın konforlu ve rahat ulaşımı için şehrin önemli noktalarında alternatif yol çalışmaları yürütüyor. Konutlaşmanın yoğun olarak yaşandığı Yunuseli bölgesine el atan Büyükşehir Belediyesi, Alman Kanalı üzerindeki Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi'nin yakınında bulunan bağlantı köprüsünden Armutköy'e dönen yolda çalışmalara start verdi. Toplam üç buçuk kilometre uzunluğundaki yolun bitirilmesiyle Yunuseli Mahallesi'ne girmeden Dereçavuş Mahallesi'ne ve Gündoğdu yoluna ulaşım sağlanacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yunuseli Alman Kanalı yol çalışmalarını yerinde inceledi. Genel Sekreter Ulaş Akhan, Genel Sekreter Yardımcısı Muhammet Gazeli Şen, Ulaşım Daire Başkanı Rüştü Şanlı, Yunuseli Mahalle Muhtarı İbrahim Bahar, Armutköy Mahalle Muhtarı Zeki Yardımcı, Sulama Kooperatif Başkanı Erkan Er ve belediye yöneticilerinin hazır bulunduğu ziyarette Başkan Aktaş, Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi yanındaki Armutköy yolu bağlantı köprüsü kesiminde çalışmalarını yürüten ekiple bir araya geldi.

"Bölgeyi rahatlatacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'ya nefes aldıracak yol çalışmalarından bir tanesini daha başlattıklarını söyledi. Bursa'nın hızla geliştiğini ve büyüdüğünü belirten Başkan Aktaş, ulaşımın çok konuşulduğu şehirde alternatif yolların açılmasının önemli olduğunu ifade etti. Özellikle Emek-Şehir Hastanesi hattında yapılacak metro çalışmalarından dolayı Mudanya'ya ulaşım noktasında alternatif çalışmalar ihtiyaç duyulduğunu anlatan Başkan Aktaş, "Özellikle Yunuseli bölgesinde yoğun bir konutlaşma söz konusu. Bu konutlaşmaya paralel olarak akabindeki yollara ulaşımla alakalı Yunuseli içine girmeden alternatif yol güzergahları oluşturulması gerekiyor. Bu manada çalışmaların başladığı bu yol önemli bir güzergah. Alman Kanalı Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi yanından Armutköy yol bağlantı köprüsü kesiminden Yunuseli Mahallesi'ne girmeden Dereçavuş Mahallesi'ne ve Gündoğdu yoluna burası bağlanacak. Yolumuz üç buçuk kilometre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde sıcak asfaltla yapılacak. Alternatif yol güzergahı olarak bölgeyi rahatlatacak" dedi.

"Alternatifleri değerlendiriyoruz"

Hem dere ıslahını hem de beraberinde atıl köprünün yıkılıp siluetin açılmasını sağlayacaklarını anlatan Başkan Aktaş, "Bölgede yoğun tarım faaliyeti var. Sulama Kooperatifi'nin dile getirdiği konuları bu açıdan önemsiyoruz. Üreticileri göz önünde bulundurarak su konusunda sıkıntı yaşamamaları için gerekli adımlar atılacak. Bu bölgeler yoğun bölgeler, kamulaştırmanın zor yapılacağı bölgeler. Bazı şeyler imkansıza dönüşmüş ama insanların evlerine ve işlerini rahat ulaşabilmeleri için bütün alternatifleri değerlendiriyoruz. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah çalışma hızlı bir şekilde bitirilip hayata geçirilecek. Yeni yolun bölgeye hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı