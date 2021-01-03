Yunus Mallı kimdir, kaç yaşında, nereli? Trabzonspor'a transfer olacağı konuşulan Yunus Mallı hangi takımda?

Transfer iddilarıyla gündeme gelen Yunus Mallı'yı Wolfsburg, kadrosunda düşünmediği ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yunus Mallı'nın bonservisinde kolaylık göstermeye hazır. Peki, Yunus Mallı kimdir, kaç yaşında, nereli? Trabzonspor'a transfer olacağı konuşulan Yunus Mallı hangi takımda?

Gündemden düşmeyen isimlerden biri olan Yunus Mallı, transfer haberleri hakkında merak edilen sorulara konu olmaya devam ediyor. Yunus Mallı kimdir, kaç yaşında, nereli? Trabzonspor'a transfer olacağı konuşulan Yunus Mallı hangi takımda?

YUNUS MALLI KİMDİR?

Yunus Mallı, 24 Şubat 1992 tarihinde Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya geldi. Aslen Gümüşhane Şiran'lıdır. Amcası İlhan Mallı menajerliğini yapmaktadır. Abisi Yusuf Mallı'da futbolcudur. Futbola Sportfreunde Fasanenhof takımında başlayan Yunus Mallı 11 yaşında Kassel takımının alt yapısına geçmiş ve buradanda 2007 senesinde Borussia Mönchengladbach alt yapısına transfer olmuştur. Yunus Mallı 2010-11 sezonunda Borussia Mönchengladbach II takımına geçirildi. 25 Mayıs 2010 tarihinde ilk defa bir resmi maçta oynadı. Bir hafta sonra ise Fortuna Düsseldorf II'yi 4-2 yenerlerken, kariyerinin ilk golünü attı.

2011 yılının ocak ayında FSV Mainz 05 II takımına transfer oldu. 2015-2016 sezonunda FSV Mainz 05 takımının 10 numaralı formasını aldı. TSG 1899 Hoffenheim maçında hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çekti. FSV Mainz 05 takımı ile 11 Mayıs 2015 tarihinde sözleşmesini 30 Haziran 2018 tarihine kadar uzatmıştır.

20 Ocak 2016 tarihinde 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Borussia Dortmund'a 4 yıllığına transfer olduğu her ne kadar Borussia Dortmund tarafından açıklansa da; FSV Mainz 05 takımının yetkilileri "Maddi olarak Borussia Dortmund ile anlaştık ancak transferin zamanı bize uygun değil" diyerek transfere onay vermediler. 2017 yılının ocak ayında ise Bundesliga ekibi Wolfsburg, 12.5 milyon Euro karşılığında Yunus Mallı transferini bitirdiğini açıkladı. Wolfsburg'da 10 numaralı formayı giyen Yunus, ilk sezonunda 19, 2017-2018'de 37, 2018-2019'da 23 maça çıktı.

Bu sezon Wolfsburg'da çok fazla forma şansı bulamayan Yunus Mallı, devre asaında ise Alman ekibi Union Berlin takımına kiralandı. Union Berlin Kulübünden yapılan açıklamada, Wolfsburg ekibinden Yunus Mallı'nın sezonun ikinci yarısı için transfer edildiği, kiralama sözleşmesinin 30 Haziran 2020'ye kadar geçerliği olduğu ve satın alma opsiyonunu içermediği belirtildi.

Wolfsburg'dan önce 2011-2016 yılları arasında Mainz 05 takımında forma giyen Yunus Mallı, Bundesliga'da 238 maç çıkıp, 40 gol attı. Türk ve Alman vatandaşı olan oyuncu, 2015'te ilk kez giydiği A Milli Takım formasıyla da 26 maçta oynadı.

YUNUS MALLI HANGİ TAKIMDA?

Fırtına 5 Ocak'ta resmen başlayacak ara transfer için hummalı bir çalışma içinde… Bordo-mavili takımın, Almanya'dan ayrılma düşüncesinde olan Yunus Mallı için temasları sürüyor.

BONSERVİSİNDE KOLAYLIK GÖSTERMEYE HAZIR



Wolfsburg Kulübü, bu sezon biri lig olmak üzere sadece iki karşılaşmada görev alan ve sözleşmesi bu sezon sonu bitecek 28 yaşındaki oyuncuyu kadroda düşünmediği için bonservisinde kolaylık göstermeye hazır.

TRABZONSPOR'A YEŞİL IŞIK

Milli Takım'da oynayan ve EURO 2020'de görev alabilmek için daha çok forma giyeceği bir takıma gitmek isteyen Yunus'un Trabzonspor'a yeşil ışık yaktığı belirtildi. Almanya dışına hiç çıkmayan gurbetçi yıldızın teklifi düşündüğü öğrenildi. 28 yaşındaki 10 numara için Trabzonspor temaslarını sürdürüyor.