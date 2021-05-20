Yunus Emre'nin şiirleri ulusal proje ile tanıtıldı

UNESCO ve Cumhurbaşkanlığının tanıtım karları doğrultusunda hazırlanan proje ile Yunus Emre'nin şiirleri öğrencilere ve velilere tanıtıldı.

UNESCO ve Cumhurbaşkanlığının tanıtım karları doğrultusunda hazırlanan proje ile Yunus Emre'nin şiirleri öğrencilere ve velilere tanıtıldı.

Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi Müdür Başyardımcısı Esma Çetinkaya ve İstanbul Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Tugay Özalp kurucu ortaklığında yaklaşık üç ay önce "7 Bölge 7 Şair Projesi" başlatıldı.

Uluslararası alanda okulların projelerini paylaştığı ve yardımlaştığı "eTwinning" platformunda başlatılan projeye, diğer bölgelerdeki illerden 5 okul dahil oldu.

Kırşehir-Aksaray sınırındaki Ulupınar köyünde türbesi olması nedeniyle Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi projeye Yunus Emre ile katıldı.

Öğretmenler ve öğrenciler, Yunus Emre'nin "Niçin Ağlarsın Ey Bülbül", "Canım Feda Olsun Senin Yoluna", "İlim İlim Bilmektir", "Sordum Sarı Çiçeğe" ve "Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed" şiirlerini görsellerle desteklenen slayt video gösterisi halinde hazırladı.

Farklı bölgelerdeki okullarla beraber Kırşehir'deki okulun hazırladığı Yunus Emre şiirleri, çeşitli çevrim içi program ve toplantılarda gösterildi.

Kırşehir Valiliği programına da giren proje kapsamında şiir videoları, bu hafta sonunda düzenlenecek çevrim içi konferans programıyla farklı gruplara tanıtılacak.

Proje ile ilgili bilgi veren Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi Müdür Başyardımcısı Çetinkaya, Cumhurbaşkanlığı genelgesindeki "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" genelgesi ve UNESCO'nun "Yunus Emre Yılı" kararı kapsamında böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Proje ile 7 bölgeden 7 şairin tanıtılmasının amaçlandığını, kendilerinin de Yunus Emre ile katıldıklarını vurgulayan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"7 bölgeden 7 edebiyat öğretmeni birleşerek 7 şairi anlattık. İç Anadolu Bölgesi'ndeki proje ortağı olarak biz Yunus Emre'nin bütün şiirlerinin özelliklerini inceledik. Şiirlerinin psikolojik, sosyolojik yönleri, içerikleri, yaşadığı şehir olan Kırşehir'in özellikleri ve 13. yüzyılda Anadolu'daki kültürel yaşantıyı projeye yansıttık. Yunus Emre'nin 5 şiirini video haline getirdik ve bunları çeşitli sosyal medya platformlarında tanıttık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız