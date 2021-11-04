Yunus Emre'nin felsefesi Sivas'taki sergide geleneksel el sanatlarına yansıtıldı - Haberler
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Yunus Emre'nin felsefesi Sivas'taki sergide geleneksel el sanatlarına yansıtıldı

AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Kültür Sanat
Yunus Emre'nin felsefesi Sivas'taki sergide geleneksel el sanatlarına yansıtıldı

Sivas'ta "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında "Bizim Yunus" sergisi açıldı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında "Bizim Yunus" sergisi açıldı.

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Atatürk ve Kongre Müzesi'nde düzenlenen sergide, enstitünün usta öğreticilerinin 6 aylık çalışmayla minyatür, tezhip, hat, naht, dokuma, kilim gibi geleneksel el sanatlarını kullanarak ortaya çıkardığı eserler yer aldı.

Enstitüde sanat tarihi alanında 3 yıldır usta öğretici olarak görev yapan Hilal Özdemir, AA muhabirine, "Sevgi, hoşgörü ve tevazu, Yunus Emre'nin felsefesindeki odak noktayı oluşturmuştur. Biz de onun anlatmak istediği felsefeyi yansıtmak için tezhip, ebru, hat, naht gibi geleneksel el sanatlarımızı kullanarak sanat eserleri ortaya çıkardık." diye konuştu.

Sergide, Yunus Emre'nin düşünce sisteminden yola çıkarak o dönemin kıyafetlerini yansıtan köşeler oluşturduklarını da anlatan Özdemir, "Bu köşelerde moda tasarım ve el sanatları alanında farklı teknikler kullanarak Yunus Emre'yi sembolize eden objelere yer verdik." dedi.

Sergi, 9 Kasım Salı gününe kadar gezilebilecek.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri
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