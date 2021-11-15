Yunus Emre Hatıra Parasının Tanıtımı Yapıldı

KARAMAN (Habermetre) - 2021 yılının UNESCO tarafından Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan edilmesi dolayısıyla Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından bastırılan Yunus Emre hatıra paralarının tanıtımı gerçekleştirildi.

Karaman Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı'nın (KAREV) girişimleri, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün katkılarıyla 700. ölüm yıldönümünde Yunus Emre'yi anma ve yıldönümü anısına bastırılan Yunus Emre hatıra paralarının tanıtımı amacıyla düzenlenen törende KAREV başkanı Veli Bozkır, hatıra paralarının bastırılması noktasında yapılan çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgiler verdi.

Tanıtım töreninde konuşan Vali Mehmet Alplasın Işık, "Bilindiği üzere Yunus Emre'nin 700. vefat yılı dolayısıyla UNESCO tarafından 2021 yılı "Yunus Emre" yılı olarak ilan edilmiştir. Biz öteden beri bu iddiamızı sürdürüyorduk ve sürdürmeye de devam ediyoruz. Dolayısıyla neler yapılabilir noktasında çeşitli vesilelerle bir araya geldik. Farklı platformlarda neler yapabileceğimiz tartıştık. Bu noktada KAREV tarafından çok güzel ve anlamlı bir çalışma ortaya kondu. Sayın bakanımız Lütfi Elvan tarafından da almış olduğumuz büyük destekle ürettiğimiz bu parayla Karamanın gerçekten de Yunus'un şehri olduğunu bir noktada ispat etmiş olduk. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Sevgiyi hayatının merkezine koyan gönül insanı Yunus Emre için neler yapılsa yetmez. Dolayısıyla bizim bugün yaptıklarımız yarın yapacaklarımızın teminatıdır. Yarın çok daha güzel çalışmaların yapılacağına inanıyorum. Yeter ki bu birlik ve beraberliğimiz devam etsin. Hiçbir parti gözetmeksizin hep birlikte burada bir arada bulunmamız bunun en güzel göstergesi. Ben bunu bir başlangıç bir milat olarak görüyorum. Huzurlarınızda Sayın KAREV başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine, Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Yunus Emre hatıra parasının tanıtımı yapılırken programın sonunda Vali Mehmet Alpaslan Işık'a "Atatürk'ün Atayurdundan Fotoğraflarla Taşkale" isimli kitap hediye edildi. Karaman Valiliği/ BASIN

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