Yunus Emre Enstitüsünden Suriye'nin Azez ilçesinde "Gençlik ve Uçurtma Festivali"
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Yunus Emre Enstitüsünden Suriye'nin Azez ilçesinde "Gençlik ve Uçurtma Festivali"

Yunus Emre Enstitüsünden Suriye'nin Azez ilçesinde 'Gençlik ve Uçurtma Festivali'
Anadolu Ajansı / Ömer Koparan - Haberler | Güncel

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), büyük Türk düşünürü ve şair Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı anma etkinlikleri kapsamında, Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde uçurtma festivali düzenledi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), büyük Türk düşünürü ve şair Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı anma etkinlikleri kapsamında, Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde uçurtma festivali düzenledi.

Türk-İslam halk düşüncesinin en önemli yapı taşlarından Yunus Emre, vefatının 700. yılında Kilis ilinin karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez'de düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Bu kapsamda, YEE tarafından gerçekleştirilen "Gençlik ve Uçurtma Festivali"ne Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Kilis Vali Yardımcısı Recep Soytürk, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

İki gün sürecek festivale katılan yaklaşık 600 çocuk, şişme oyun parklarında, bilim atölyesinde ve çeşitli etkinliklerde doyasıya eğlendi.

Uçurtma atölyesinde yapılan Türkiye, Filistin ve "Suriye devrim bayrağı" motifli uçurtmalar çocuklar tarafından uçuruldu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, atölyeleri dolaşarak çocuklara çeşitli hediyeler ve uçurtmalar dağıttı.

Festival, tiyatro, konser ve çeşitli oyunlarla devam etti.

"Çocukları tiyatro ve sanatla tanıştırıyoruz"

Etkinliğe katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yakında bölgede enstitülerimizin sayısını artıracağız. Suriyeli çocuklarla kültür ve sanatla bir arada olmak istiyoruz, aynı şekilde Türkçe eğitimleri de veriyoruz. Bir taraftan da kültür, sanat tiyatro ve müzik alanlarında beraber olmak istiyoruz." dedi.

Bakan Yardımcısı Yavuz, çocuklarla uçurtma uçuracaklarını belirterek "Çocuklar, Türkiye'den devlet tiyatrolarından gelen ekiplerin gösterilerini izleyecek. Çocuklar savaş döneminde doğup büyüdüler, onları tiyatro ve sanatla tanıştırıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'den çocukların selamlarını getirdiklerini dile getiren Yavuz, "Bölgede 1200 kişiye Türkçe eğitimi veriyoruz. Aynı şekilde çocuklara da şarkılarla sanat ve tiyatrolarla Türkçe eğitimler vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş de Türkiye'nin Suriye halkına destek olduğunu vurguladı.

Ateş, "Bugün de savaşta ruhları yaralanan evlatlarımızın yaralarını iyileştirmek için çocukluğumuzun uçurtmalarını onların elinden özgürlüğe uçuracağız." şeklinde konuştu.

"Çok mutlu olduk"

Azezli 10 yaşındaki Hasan, uçurtma şenliğinde kendilerine çeşitli hediyeler verildiğini dile getirerek "Çok mutlu oldum, Türkiye'ye teşekkür ederim." dedi.

12 yaşında Kalide de "Türk kardeşlerimiz bizleri buraya getirdi. Çok mutlu olduk. Oyun parklarında ve çeşitli etkinliklerde eğlendik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

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