Yuntdağı Muhtarları yenilenen yola tam not verdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Yuntdağı Mahallelerinde yol yapım çalışmalarına başladı.

İlk etapta 25 kilometrelik güzergahta gerçekleştirilecek olan yol düzenlemelerini inceleyen bölge muhtarları yenilenen yola tam not verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı asfalt sezonu programı kapsamında Yunusemre ilçesinde İzmir sınırından itibaren, Karaahmetli-Köseler-Aigai Antik Kenti-Koruköy-Seyitli-Yayla-Osmancalı ve Sümbüllere kadar olan güzergahta yol yapım çalışmalarına başladı. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile birlikte Seyitli Mahallesinde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını inceledi. Büyükşehir Belediyesi heyetini Seyitli Mahalle Muhtarı Hüseyin Kırgöz, Yuntdağıköseler Mahalle Muhtarı Ahmet Olgun, Karaahmetli Mahalle Muhtarı İsmail Gençay karşıladı. Heyet, sahada çalışan asfalt ekiplerine kolaylıklar diledi.

Mahalle Muhtarları Görüşlerini Dile Getirdi

Yol yapımının bölge halkı açısından önemli olduğunu dile getiren Seyitli Mahalle Muhtarı Hüseyin Kırgöz, "Yol çalışmaları çok güzel ilerliyor. Cengiz Başkanımızdan Allah razı olsun. Yuntdağı halkı bu çalışmayı bekliyordu. Vatandaşlarımızın hepsi, canı gönülden teşekkür ediyor. Hizmet güzel, artık Yuntdağının bir yol sorununun kalmadığı gözüküyor. Ben, Cengiz Başkanımıza Allah daha uzun uzun seneler belediye başkanlığı nasip etsin diliyorum" dedi.

Yuntdağıköseler Mahalle Muhtarı Ahmet Olgun, "Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. İzmir sınırından başlayıp, Karaahmetli Köseler Aigai Antik Kenti, Koruköy Seyitli Yayla Osmancalı Sümbüllere kadar devam edecek. Yapılan çalışmalardan çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Yapılan yol çalışmasıyla halkın daha rahat bir ulaşım sağlayacağını ifade eden Karaahmetli Mahalle Muhtarı İsmail Gençay, "Yapılan çalışmalardan halkımız çok memnun. Yolumuz yapılıyor, Allah razı olsun. Yollarımız güzel, Manisa'ya ulaşımımız rahat ve güvenli, Manisa Büyükşehir Belediyesi bize rahat bir nefes aldırdı. Artık vatandaşlarımız Manisa'ya daha rahat ve hızlı bir şekilde ulaşacaklar" diye konuştu.

100 Kilometrelik Bir Çalışma Planladık

Muhtarların ardından yol yapım çalışmaları hakkında bilgi veren Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Yuntdağı bölgesinde 100 kilometrenin üzerinde bir çalışma programı yaptık. Şu anda 25 kilometreye yakın bir güzergahta çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde olan yollarımızda faaliyetlerimiz devam ediyor. Ekiplerimiz, tam otomasyonlu mıcır sericimizle çalışmalara devam ediyorlar. Ayrıca bu bölgenin İzmir Aliağa bağlantısı olması ve Aigai Antik Kentimize giden yol olduğu için önem arz etmekte. Bu nedenle yolun altyapısı ve üstyapı noktasında gereken özeni gösteriyoruz. Buradaki çalışmayı hızlı bir şekilde bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

Öztozlu, 'Halkımızın Mutlu Olması Önemli'

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bölgedeki planladığı çalışmalar hakkında muhtarlara bilgiler verdi. Güzergahta yapılan yol çalışmasının muhtarları ve vatandaşları mutlu ederse, kendilerinin de mutlu olacağını dile getirdi. Seyitli Mahalle Muhtarı Hüseyin Kırgöz de yapılan yol çalışmasının kendileri için önemine değinerek, 'muhtarlardan tam not aldınız' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler