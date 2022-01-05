Yunanistan, Türkiye'ye karşı tek taraflı ve hukuk dışı talebi olmadığını savundu

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Atina'nın, herhangi bir tek taraflı, hukuk dışı talep içinde olmadığını ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartından kaynaklanan yasal öz savunma hakkını muhafaza ettiğini iddia etti.

Bakanlık Sözcüsü Aleksandros Papaioannou, yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç'in, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'yi hedef alan ithamları hakkındaki açıklamasına yanıt verdi.

Papaioannou, Dendias'ın, Yunanistan'ın dış politika alanındaki temel tezlerini dile getirdiğini ve bu tezlerin Yunanistan'ın uluslararası hukuka saygı ve ülkenin çıkarlarının korunmasına bağlılığını yansıttığını ileri sürdü.

Söz konusu tezlerin soğukkanlı ve ölçülü şekilde ifade edildiğini, diplomaside alışıldığı üzere başka ülkelerin yetkililerinin isimlerine atıfta bulunulmadığını iddia eden Papaioannou, "Türkiye Dışişleri Bakanlığının bu çiğnenmez kuralı ihlal etmesi gerçekten üzücüdür ve Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı gibi diğer ülkelerin yetkililerine karşı asılsız ve dayanaksız suçlamalarda bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Papaioannou, Bilgiç'in açıklamalarındaki itirazların tamamının, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından reddedildiğini belirterek ülkesinin komşu ülkelerle uluslararası hukuk çerçevesinde iyi komşuluk ilişkileri kurmaya devam edeceğini savundu.

Yunanistan'ın yapıcı diyaloğa her zaman açık olduğunu belirten Papaioannou, "Yunanistan hiçbir tek taraflı hukuk dışı talepte bulunmamaktadır ve BM Şartından kaynaklanan yasal öz savunma hakkını muhafaza etmektedir." dedi.

Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarıyla ilgili "Yunanistan'ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı bir algı yaratmaya çalışmasını reddediyoruz. Bölgede bir tehdit var ise bu tehdit, Yunanistan'ın gerginliği artırıcı tek taraflı eylemlerinden kaynaklanmaktadır." açıklamasını yapmıştı.

AA / Tevfik Durul - Son Dakika Haberleri

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