'Yunanistan, sınıra insanları sağır edebilecek cihazlar yerleştirdi'

YUNANİSTAN'ın, göçmenlerin geçişini engellemek için Türkiye sınırındaki bölgelere güçlü ses dalgaları yayan ve insanları sağır edebilecek iki elektronik cihaz yerleştirdiği belirtildi.