Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon Ayasofya'nın ibadete açılması kararına Yunanistan'dan ilk tepki geldi. Yunanistan Kültür Bakanlığı küstah bir açıklama yaparak "Ayasofya kararı bütün uygar dünyaya karşı bir provokasyon" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı kararını 'hayırlı olsun' mesajıyla paylaştı. Karar Resmi Gazete'de de yayımlandı, böylece Ayasofya resmen ibadete açıldı. Ayasofya'nın camiye dönüştürülüp ibadete açılmasının ardından Yunanistan'dan ilk tepki geldi.

ERDOĞAN'A YÖNELİK KÜSTAH SÖZLER

Yunanistan Kültür Bakanlığı "Ayasofya kararı bütün uygar dünyaya karşı bir provokasyon" açıklamasında bulunurken Kültür Bakanı Lina Mendoni ise, "Erdoğan'ın bu milliyetçi davranışı, ülkesini 600 yıl geriye götürdü. Daha birkaç yıl önce aynı mahkeme aynı konudaki davayı reddetmişken verilen bu karar, Cumhurbaşkanlığı'nın gücünün bir göstergesi. Kimse Türkiye'nin iç işlerine karışmıyor. Fakat Türkiye topraklarından Ayasofya, tüm insanlığa mal olmuş bir anıttır. Ayasofya'nın evrensel önemi, Türk yargısının çökmesi nedeniyle azalmayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi kültürel olarak izole etmeye karar verdi." dedi.