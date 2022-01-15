Yunanistan'ın, kara sularında 12 mil talebinden vazgeçtiği ileri sürüldü - Haberler
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Yunanistan'ın, kara sularında 12 mil talebinden vazgeçtiği ileri sürüldü

Yunanistan'ın, kara sularında 12 mil talebinden vazgeçtiği ileri sürüldü
AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel

Yunanistan'ın, kara sularını 12 mile çıkarma talebinden geri adım attığı iddia edildi.

Yunanistan'ın, kara sularını 12 mile çıkarma talebinden geri adım attığı iddia edildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, bir radyo kanalına konuşan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Hristos Rozakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalog sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rozakis, Yunanistan'ın, kara sularındaki 12 mil talebinden "feragat ederek", 10 mil formülünü kabul ettiğini öne sürdü.

İstişari görüşmeler sırasında Yunanistan'ın kendi sınırlarını zorladığını belirten Rozakis, "Yunanistan, Türkiye ile diyaloğu canlandırmak için elinden geleni yaptı." diye konuştu.

Rozakis, Yunan tarafının, kara sularını 10 mille sınırlamayı da içeren yapıcı öneriler sunduğunu savunarak, "Ancak Türk tarafı, Yunanistan kara bölgesinde dahi meşru hakkımızı kullanmamızda devamlı olarak ve provokatif bir şekilde ısrar ediyor." iddiasında bulundu.

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AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri
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Yunanistan'ın, kara sularında 12 mil talebinden vazgeçtiği ileri sürüldü

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