Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros'tan tahrik: Türkiye'ye karşı teyakkuzda olun
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Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros'tan tahrik: Türkiye'ye karşı teyakkuzda olun

24.12.2020 15:20 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:37
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros'tan tahrik: Türkiye'ye karşı teyakkuzda olun

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros, Aydın'ın Didim ilçesi yakınlarındaki Eşek ve Bulamaç Adaları'nda bulunan askeri birlikleri ziyaret etti. Askerlere övgüde bulunan Floros, Türkiye'ye yönelik teyakkuzda olma talimatı verdiğini açıkladı.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Aydın'ın Didim ilçesine 4-6 mil uzaklıktaki Bulamaç (Farmakonisi) ile Eşek (Agathonisi) Adaları ve Lemnos'taki askeri birliklere ani ziyarette bulundu.

GENELKURMAY BAŞKANI TEYAKKUZDA OLUN EMRİ VERDİ

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, çarşamba günü gerçekleştirilen ziyarette adalardaki gözetim kuleleri ve askeri birlikleri ziyaret etti. Floros'un ziyareti sırasında üst düzey askeri yetkililerin bulunduğu açıklandı. Bulamaç Adası Belediye Başkanı Evangelos Kottoros tarafından karşılanan Floros ayrıca Psara, Panagia ve Eşek Adası'nda (Agathonisi) bulunan gözetim karakollarını ziyaret etti.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros'tan tahrik: Türkiye'ye karşı teyakkuzda olun
Türkiye'ye yakın adaları ziyaret eden Floros, askeri birliklere personel ve silah gücü takviyesi yapacaklarını söyledi.

ADALARDAKİ SİLAHLI KUVVETLER GÜCÜ ARTIRILACAK

Floros'un ziyareti sırasında Doğu Akdeniz ve Ege'de devam eden Türk provokasyonlarıyla başarılı bir şekilde başa çıkmak için askeri birlikleri övdüğü ve sürekli olarak tetikte ve teyakkuzda olma talimatı verdiği açıklandı. Floros Türkiye'ye yakın adalarda olan askeri birliklere yeni askeri personel ve silah gücü ilave edileceğini adalardaki birliklerin güçlendirileceğini söylediği belirtildi.

Haber Yorumları (10)
CİMBOMLU: vay arkadas nekadar merakli bu yorgolar kasinmaya.
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YAKINDA İSTİFA EDER: Ne başkanlar gördük kurşun atmadan istifa eden koçum benim :))
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SERDAR: Adalarda asker olmasi yasak hemen almamiz lazim
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