Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Filistin ve İsrail'i ziyaret edecek
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Filistin ve İsrail'i ziyaret edecek

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Filistin ve İsrail'i ziyaret edecek
Anadolu Ajansı / Tevfik Durul - Haberler | Güncel

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın temaslarda bulunmak üzere yarın İsrail ve Filistin'i ziyaret edeceği bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın temaslarda bulunmak üzere yarın İsrail ve Filistin'i ziyaret edeceği bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Dendias'ın, programı kapsamında yarın Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ve İsrailli mevkidaşı Gabi Ashkenazi ile bir araya geleceği, Kudüs Patriği Theofilos ile de görüşeceği aktarıldı.

Sonrasında Ürdün'ü ziyaret ederek mevkidaşı Ayman Safadi ile bir araya gelecek Dendias'ın 20 Mayıs'ta ise Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüşeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul

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